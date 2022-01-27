影／12歲以下兒童還不能打疫苗 盧秀燕示範清潔和消毒玩具

12歲以下兒童還不能打疫苗，但已傳出多人感染Omicron病毒，台中市長盧秀燕因此今天特別到大里區的親子兒童館視察防疫情形，並呼籲大家做好清潔和消毒，守好台中市沒有疫情的現況。

盧秀燕下午到達親子館，立即換上了制服和工作人員一起擦拭兒童玩具，大家看她完成了一邊之後，她又轉身用消毒水重新洗了抹布，又再擦拭一遍。

她說，她是家庭主婦，就是有這種龜毛的個性，一定要把東西擦乾淨，而且叮嚀，「1分的漂白水、50分的水」不只是玩具，家裡的地板和其他東西也都可以這樣擦拭。

盧秀燕說，市府也已下令對市府所有的親子場館都要加強做好清潔和消毒，而且要比一般公共場域更要落實，且因為小朋友還不能打疫苗，風險也特別高。