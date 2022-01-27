偷倒廢潤滑油入下水道 中市：將對業者開罰
近日有民眾發現，疑似有台中水利局委外廠商，於豐原、石岡區下水道非法傾倒大量廢油造成汙染；水利局否認有與該業者合作，昨天石岡壩水資源回收中心偵測到異常，發現不肖廠商在石岡區掀開人孔蓋，倒入廢棄潤滑油，立即向環保局報案；經環保局查後表示，該業者來自烏日區，將通知業者到案，依廢棄物清理法開罰。
有民眾在臉書「豐原好康聯盟社團」內發文表示，近日在豐原、石岡一帶，有假裝是水利局委外施工的廠商，於路邊打開人孔蓋，將大量廢油傾倒在下水道，疑似是外縣市跑到豐原偷倒，並公布25日當天的監視器畫面，呼籲民眾若發現，請協助向環保局檢舉。
台中水利局澄清，該業者非水利局委外廠商，昨日石岡壩水資源回收中心偵測到異常，調閱監視器後發現，該業者竟在石岡區大勇街，打開路上人孔蓋，倒入廢棄潤滑油，便趕緊向環保局報案。
環保局稽查大隊表示，25日有與豐原警分局到場查看，目前已展開調查，初步鎖定槽車疑似來自烏日區，隨意將廢油等汙水倒入下水道是違法行為，將調閱車籍資料，通知車主到案說明，並依廢棄物清理法開罰。
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