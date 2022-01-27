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偷倒廢潤滑油入下水道 中市：將對業者開罰

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市環保局稽查大隊表示，目前已鎖定該槽車，將調閱車籍資料，通知車主到案說明，並依法開罰。圖／民眾提供
台中市環保局稽查大隊表示，目前已鎖定該槽車，將調閱車籍資料，通知車主到案說明，並依法開罰。圖／民眾提供

近日有民眾發現，疑似有台中水利局委外廠商，於豐原、石岡區下水道非法傾倒大量廢油造成汙染；水利局否認有與該業者合作，昨天石岡壩水資源回收中心偵測到異常，發現不肖廠商在石岡區掀開人孔蓋，倒入廢棄潤滑油，立即向環保局報案；經環保局查後表示，該業者來自烏日區，將通知業者到案，依廢棄物清理法開罰。

有民眾在臉書「豐原好康聯盟社團」內發文表示，近日在豐原、石岡一帶，有假裝是水利局委外施工的廠商，於路邊打開人孔蓋，將大量廢油傾倒在下水道，疑似是外縣市跑到豐原偷倒，並公布25日當天的監視器畫面，呼籲民眾若發現，請協助向環保局檢舉。

台中水利局澄清，該業者非水利局委外廠商，昨日石岡壩水資源回收中心偵測到異常，調閱監視器後發現，該業者竟在石岡區大勇街，打開路上人孔蓋，倒入廢棄潤滑油，便趕緊向環保局報案。

環保局稽查大隊表示，25日有與豐原警分局到場查看，目前已展開調查，初步鎖定槽車疑似來自烏日區，隨意將廢油等汙水倒入下水道是違法行為，將調閱車籍資料，通知車主到案說明，並依廢棄物清理法開罰。

近日有不肖業者，在豐原、石岡偷倒廢棄潤滑油至下水道，遭民眾在地方社團發文舉發。圖／民眾提供
近日有不肖業者，在豐原、石岡偷倒廢棄潤滑油至下水道，遭民眾在地方社團發文舉發。圖／民眾提供

水利局 監視器 資源回收

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