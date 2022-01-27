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搶拍九九峰制高點美景 恐吃上15萬元罰單

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「九九峰自然保留區」是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，受文資法保護。圖／南投林管處提供
「九九峰自然保留區」是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，受文資法保護。圖／南投林管處提供

近日有民眾分享九九峰制高點美景，吸引不少遊客前往，但林務局南投林區管理處提醒，該路線並非一般登山休閒步道，且位於自然保留區範圍內，受到文資法保護，若未先申請取得許可就前往，將可依法開罰，最高可處以15萬元罰鍰。

南投林管處指出，「九九峰」涵蓋台中霧峰、太平及南投草屯、國姓4地，面積達1212公頃，山域範圍廣大，且是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，於2000年5月公告設立為「九九峰自然保留區」，受「文化資產保存法」保護。

未料，近期有山友前往攀登健行，並在網路分享其制高點美照，引發討論並吸引更多人前往，為此重申並提醒，「自然保留區」並非一般山域，該九九峰路線也非一般登山休閒步道，且地形陡峭，民眾若想進入，應先申請取得許可後再前往。

南投林管處說明，為確保「九九峰自然保留區」內地貌、景觀及動植物不受人為干擾，得以自然演替、休養生息，場域僅供生態保育、科學研究及環境解說之用，也因此受到文資法嚴格保護，如要進入該保留區必須依法事先提出申請。

倘若民眾有環境教育或研究等需求需進入保留區，應於行前5天至60天至「林務局自然保護區域進入申請系統（https://pa.forest.gov.tw/）」提出申請，入山時隨身攜帶「自然保留區進入許可證」及「身份證明」以備管理單位查驗。

南投林管處表示，為避免部分民眾私自進入保留區，除了在區界處設置告示牌，後續將不定期與森林警察加強巡查，若發現未經申請核可進入者將依「文資法」處3萬至15萬元罰鍰，請山友務必遵守與配合相關規定，以免觸法。

「九九峰自然保留區」境界處已設置告示牌告示牌，提醒民眾已經進入九九峰自然保留區。圖／南投林管處提供
「九九峰自然保留區」境界處已設置告示牌告示牌，提醒民眾已經進入九九峰自然保留區。圖／南投林管處提供
「九九峰自然保留區」是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，受文資法保護。圖／本報資料照
「九九峰自然保留區」是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，受文資法保護。圖／本報資料照
「九九峰自然保留區」是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，受文資法保護。圖／南投林管處提供
「九九峰自然保留區」是921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，受文資法保護。圖／南投林管處提供

南投 文資法 山友

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