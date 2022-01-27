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名間鄉天空之星觀景塔動土 結合受天宮創造觀光亮點
南投縣名間鄉松柏嶺58公尺高「天空之星」高空景觀塔今天動工，南投縣長林明溱說，天空之星觀景塔經3年規畫，曾有不少地主反對，但後年完工後，預計成為南投、彰化創造觀光亮點，每年為名間鄉帶來上億元觀光收入。雖然完工時他已卸任，到時他會參加開幕儀式，見證天空之星為名間鄉帶來改變。
名間鄉長陳文德說，他以前抱怨縣長對名間鄉不公平，各鄉鎮都有建設，唯獨名間鄉沒有。縣府去年底完成名間鄉親子生態園區，現在又投入5億多元興建天空之星高空觀景塔，今天動土典禮，他看到天空鷹群飛翔，感覺「名間終於起飛了」，他感謝林明溱縣長排除萬難，讓天空之星逐步實現。
天空之星觀景塔位在名間鄉豐柏路，和南側道教聖地受天宮相呼應，景觀塔採雙螺旋狀樓梯或電梯，高度達58公尺，可360度眺望中彰投三地美景。
林明溱說，打造南投為觀光首都是他最重要的任務，7年前上任就規畫清境高空觀景步道，完工後叫好叫座，每年帶來數千萬元收入帶動清境觀光發展。天空之星是他最重要觀光建設，三年前規畫時，遭遇民眾反對，當初要把土地從露營區變更為旅館專業區，很多地主反對，現在要動工很多地主反悔想要重劃，只能請名間鄉公所以後再提案。
而設計規畫後，因為疫情關係，物料上漲、缺工兩度流標，工程經費更從3億多元增加到5.5億元，他堅持到底，由縣府自籌5.5億元興建經費動工，雖然完工後他早已卸任，但天空之星預計帶動松柏嶺周邊餐飲及旅館民宿產業，讓名間鄉民獲益，他仍相當高興。
南投縣觀光處長陳志賢說，天空之星工期為600個工作天，預計2024年中完成，預計門票100元，每年可創造上億元收入，並作為天文教育場館。縣長特助林儒彬說，縣府將進一步以步道結合天空之星和受天宮，方便遊客參觀、賞景。
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