快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

蔡其昌新春幸福小紅包 虎運一級棒融入台灣棒球史

中央社 / 台中27日電

立法院副院長蔡其昌製作新春幸福小紅包，今年邁入第10年，印製10萬個的主題小紅包「虎運一級棒（好運一級棒）」，設計融入好運、虎爺元素及台灣棒球史。

每年農曆春節，蔡其昌都會推出新春幸福小紅包，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」，2020年「幸福鼠壹您」都是以「壹」、「一」為發想；2021年的「鴻福犇來」則改版由平面變立體。

蔡其昌服務處今天發布新聞稿表示，今年的新春幸福小紅包封面有招財的黑虎，內頁畫滿台灣棒球的小史，從1895的野球到如今的中華職棒，記錄無數個感動台灣人逆轉勝的時刻。

蔡其昌指出，雖然疫情升溫，取消各地發放小紅包的行程，但只要人民團結配合、持續落實防疫措施，台灣一定能夠戰勝疫情。

蔡其昌新春幸福小紅包，自2月1日起可至清水服務處、梧棲聯合服務處、大甲聯合服務處、大安服務處、外埔服務處、日南聯絡處及山線服務處索取，提供部分小紅包給歷年會去走春的宮廟，民眾可自行領取，數量有限、送完為止。

紅包 蔡其昌 疫情

延伸閱讀

蔡其昌新春幸福小紅包記錄台灣棒球史 2／1起可索取

盧秀燕民調支持度勝綠營3人 何欣純：民調恐有極大落差

最新台中市長民調出爐！ 盧秀燕防疫表現高達八成滿意

台中捷運爭議 綠營揪在地立委、議員批評盧市府無遠見

相關新聞

台中惠民安居社宅工程招標 210戶預計2026年完工

國家住都中心今天宣布，在台中市西屯區推出「惠民安居」社會住宅統包工程，基地鄰近市中心精華地段，預計2026年完工，將提供...

台中國光花市春節照常營業 大里蜜棗園歡迎民眾採果

配合春節，台中市大里區農會經營的國光花市，今天起到下個月6日都營業，歡迎民眾前往賞花、買花。另外，區農會總幹事賴東陽也特...

永信募集送愛 送物資給到宅沐浴的弱勢家庭與獨居長者

永信社會福利基金會集結社會愛心，連結台灣國際職業婦女協會大台中分會的捐贈，結合在地的農糧產品與長照資源的挹注，購買大安區...

新春換新鞋 台中昌平皮鞋商圈推出新年「五」新鞋活動

春節將至，台中昌平皮鞋商圈趁勢推出『五倍券、新年五（音同台語的「有」）新鞋、過好年」活動，不但有限時特賣會，部分鞋款50...

中市茶商業公會捐50萬元茶葉 助弱勢童獎助學金加碼

台中市茶商業同業公會連續12年捐贈茶葉給南台中家扶中心，前天一箱箱茶葉送至中心，捐贈茶葉與茶包合計約1千餘件，市值將近5...

葉基祥創作30年 成投縣竹雕推手

南投縣竹山鎮竹雕工藝家葉基祥從事竹雕創作30多年，各式雕刻技法操作自如，作品以荷花、青蛙見長，取材自生活周遭又兼具人文及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。