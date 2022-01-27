蔡其昌新春幸福小紅包 虎運一級棒融入台灣棒球史

立法院副院長蔡其昌製作新春幸福小紅包，今年邁入第10年，印製10萬個的主題小紅包「虎運一級棒（好運一級棒）」，設計融入好運、虎爺元素及台灣棒球史。

每年農曆春節，蔡其昌都會推出新春幸福小紅包，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」，2020年「幸福鼠壹您」都是以「壹」、「一」為發想；2021年的「鴻福犇來」則改版由平面變立體。

蔡其昌服務處今天發布新聞稿表示，今年的新春幸福小紅包封面有招財的黑虎，內頁畫滿台灣棒球的小史，從1895的野球到如今的中華職棒，記錄無數個感動台灣人逆轉勝的時刻。

蔡其昌指出，雖然疫情升溫，取消各地發放小紅包的行程，但只要人民團結配合、持續落實防疫措施，台灣一定能夠戰勝疫情。

蔡其昌新春幸福小紅包，自2月1日起可至清水服務處、梧棲聯合服務處、大甲聯合服務處、大安服務處、外埔服務處、日南聯絡處及山線服務處索取，提供部分小紅包給歷年會去走春的宮廟，民眾可自行領取，數量有限、送完為止。