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台中國光花市春節照常營業 大里蜜棗園歡迎民眾採果

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
配合春節，台中市大里區農會經營的國光花市，今天起到下個月6日都營業，歡迎民眾前往賞花、買花。圖／大里區農會提供
配合春節，台中市大里區農會經營的國光花市，今天起到下個月6日都營業，歡迎民眾前往賞花、買花。圖／大里區農會提供

配合春節，台中市大里區農會經營的國光花市，今天起到下個月6日都營業，歡迎民眾前往賞花、買花。另外，區農會總幹事賴東陽也特別推薦產銷班73歲的班員曾逸松在竹仔坑果園種的蜜棗又大又好，歡迎各界購買和去果園採果。

花市主委湯木林說，今年春節花卉以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、菊花、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗，尤其蝴蝶蘭品質優良，花色多樣。其中，以中高價位的蘭花最多人詢問，像是玫瑰虎頭蘭雍容華貴，盆花擺飾虎虎生風，且因虎頭蘭的虎與「福」諧音，有迎春納福的吉祥意義，成為熱門應景花卉。

業者江萬讚表示，受到疫情、氣候因素，蘭花產量略減，加上水草、瓷盆等資材進口價格高漲，致使產成本略增；蝴蝶蘭創意組合盆栽，從150元到5千元都有。

另外，區農會果樹產銷班第9班73歲的班員曾逸松在竹仔坑果園種的各品種蜜棗最近收成。賴東陽說，品種有蜜棗、大葉、青蜜、珍蜜、珍愛等，果實色澤鮮艷、外表美觀，在棗園摘取蜜棗即可馬上食用，已有許多識途老馬預定，1月底可開放入園採果，歡迎大家前往，連絡電話0915080823。

賴東陽說，曾逸松不管風吹、日曬、雨淋，都獨自一人以近似照顧情人般的心情照顧蜜棗園，整枝、施肥、疏果、套袋都自己來，預估產量僅4萬粒。果園從大里區健東路過健民橋右轉上山，地點在農會農產品集貨場後面的竹仔坑山坡地上，可鳥瞰整個大里景觀。

區農會果樹產銷班73歲的班員曾逸松（左）在竹仔坑果園種的各品種蜜棗最近收成，區農會總幹事賴東陽說，品種有蜜棗、大葉、青蜜、珍蜜、珍愛等，果實色澤鮮艷、外表美觀，在棗園摘取蜜棗即可馬上食用。圖／大里區農會提供
區農會果樹產銷班73歲的班員曾逸松（左）在竹仔坑果園種的各品種蜜棗最近收成，區農會總幹事賴東陽說，品種有蜜棗、大葉、青蜜、珍蜜、珍愛等，果實色澤鮮艷、外表美觀，在棗園摘取蜜棗即可馬上食用。圖／大里區農會提供

農會 春節 盆栽

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