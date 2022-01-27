台中國光花市春節照常營業 大里蜜棗園歡迎民眾採果

配合春節，台中市大里區農會經營的國光花市，今天起到下個月6日都營業，歡迎民眾前往賞花、買花。另外，區農會總幹事賴東陽也特別推薦產銷班73歲的班員曾逸松在竹仔坑果園種的蜜棗又大又好，歡迎各界購買和去果園採果。

花市主委湯木林說，今年春節花卉以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、菊花、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗，尤其蝴蝶蘭品質優良，花色多樣。其中，以中高價位的蘭花最多人詢問，像是玫瑰虎頭蘭雍容華貴，盆花擺飾虎虎生風，且因虎頭蘭的虎與「福」諧音，有迎春納福的吉祥意義，成為熱門應景花卉。

業者江萬讚表示，受到疫情、氣候因素，蘭花產量略減，加上水草、瓷盆等資材進口價格高漲，致使產成本略增；蝴蝶蘭創意組合盆栽，從150元到5千元都有。

另外，區農會果樹產銷班第9班73歲的班員曾逸松在竹仔坑果園種的各品種蜜棗最近收成。賴東陽說，品種有蜜棗、大葉、青蜜、珍蜜、珍愛等，果實色澤鮮艷、外表美觀，在棗園摘取蜜棗即可馬上食用，已有許多識途老馬預定，1月底可開放入園採果，歡迎大家前往，連絡電話0915080823。