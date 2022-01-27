永信募集送愛 送物資給到宅沐浴的弱勢家庭與獨居長者

永信社會福利基金會集結社會愛心，連結台灣國際職業婦女協會大台中分會的捐贈，結合在地的農糧產品與長照資源的挹注，購買大安區農會的安泉米禮盒、青蔥脆餅禮盒、肉鬆禮盒，連日來發送物資給到宅沐浴的弱勢家庭及獨居的弱勢長者共50份，其中受幫助的37歲男子已成植物人，父親撿回收時左眼被鐵條刺傷失明。

永信社會福利基金會5年來已連結社會大眾的愛心共幫助了706位弱勢長者，持續建構社區長照連結的支持系統，永信社福基金會表示，接受到宅沐浴車服務的弱勢家庭或獨老長者，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等因素，無法申請到政府和民間的補助，經常連基本三餐都無法獲得溫飽，疫情下，他們在防疫及健康上比任何時候都需要關懷照顧。

基金會督導張棋雯說，37歲的阿賓，14年前騎車上班途中發生車禍，送醫後因腦部缺氧過久而成為植物人，只能仰賴鼻胃管進食，阿賓的父親為了照顧兒子，只能靠撿回收的微薄收入來負擔兒子的醫藥費及房租；阿賓父親說，照顧阿賓10多年來，有一次撿回收時左眼不小心被雨傘鐵條刺傷，左眼因此而失明，但是他沒有難過的權利，日子還是要繼續過下去。

他說這一年來，謝謝到宅沐浴車每周幫兒子洗澡，服務時大家都把阿賓當朋友，和他聊天，阿賓的眼神原本是呆滯，現在看見大家就露出笑容，他很感動。