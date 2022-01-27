中部企業歲末「紅包傳愛」 溫暖受助學童的心

春節將至，中國醫藥大學暨醫療體系昨天與林增連慈善基金會號召中部愛互聯伙伴愛心企業「紅包傳愛」，送給台灣世界展望會受助學童紅包30萬元及1000份年菜，老虎城購物中心招待孩童午餐及看電影，為受助的學童帶來溫暖。

嘉磐慈善基金會歲末發起「二手惜物．雙手傳愛」活動，共募得逾5000件二手新衣，讓弱勢學童暖身又暖心；孩子的作品製作成有故事的紅包袋，基金會捐出1000份年菜、太陽餅及鳳梨酥新春伴手禮盒，和100床保暖棉被給受助的偏鄉弱勢孩童溫馨過好年。

中國附醫院長周德陽說，中國附醫去年與台灣世界展望會舉辦紅包傳愛活動，捐贈1500公斤的白米、30台筆電及生活物資，之後更持續投入學童課後輔導據點的服務，協助建置電腦教室。今年，率先捐款30萬元及捐助弱勢家庭1000份年菜，幫助台中偏鄉地區突遭急難、意外、疾病等衝擊的弱勢家庭。

健保局中區業務組長李純馥表示，為協助經濟弱勢民眾獲得健保完善的醫療照顧，健保局設立愛心專戶，期望能幫助更多需要幫助的民眾，以保障弱勢族群的就醫權益。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪呼籲民眾，一同踏上傳愛之路，幫助國內經濟弱勢孩子安心過好年，朝向夢想、展翅飛翔。

而老虎城購物中心董事長賴信雄也特別招待孩子們來老虎城購物中心包場用餐，並包下TIGER CITY威秀影城請孩子們看蜘蛛人電影，他鼓勵孩子們要強大自己才能濟弱扶貧。而長佳智能董事長陳明豐也鼓勵孩子們要積極投入數位學習。