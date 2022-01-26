網紅深夜講鬼故事...居民困擾 彰化員林百果山西瓜屋拆了

彰化員林百果山風景區由交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資近3千萬，整建園區設施及歷史建築，最近完工即將開放，卻已有民眾批評遊憩設施變少，連有代表性的西瓜屋和大象溜滑梯都沒了。參山處表示，西瓜屋並非遊憩器材，且有網紅深夜到西瓜屋直播、講鬼故事，造成居民困擾，才決定拆除。

參山處長曹忠猷說，整建工程不只改善園區及遊憩設施，也闢建遊客停車空間，施工前舉辦5場地方說明會與審查會，並參考專家學者、公民團體與地方人士意見，納入規劃設計。

最近剛完工的園區雖還未開放，由於今年農曆春節的員林燈會主燈區將設在剛整修完的百果山遊憩區，園區景觀曝光後，引發民眾在網路上熱議。有民眾說，原本遊憩區內小朋友的遊樂設施比較多，整修後大部分都移除，很可惜，連有代表性的西瓜屋和大象溜滑梯都沒了，也有民眾說，小時候去西瓜屋很乾淨，前幾年再去變得很髒，還有民眾說新設的溜滑梯也太陽春，以前還有蹺蹺板和搖椅、搖搖馬，有民眾說長溜滑梯表面若沒處理好，也是很難溜。

參山處表示，原本計畫保留的大西瓜並不是遊戲器材，而是水公司水井防止民眾碰觸的安全包覆物，但在園區整修建過程中，還有網紅深夜到大西瓜處直播、講鬼故事，造成居民困擾，而向員林市公所反應，後來經自來水公司同意，予以拆除。

參山處長曹忠猷說，園區整修也汰除老舊不安全遊具、保留具代表性的最長溜滑梯，也增設新型共融式遊具。第一階段工程已完成，接下來會進行第二期綠美化優化建設，未來各項工程將繼續與地方居民充分溝通，建設符合民眾需求的遊憩設施，讓百果山重現往日熱鬧景象。

參山處表示，由於原大象溜滑梯因老舊不堪使用，也不符合現今溜滑梯器材設置相關新規範，不予保留且已移除，而其他遊戲器材也交由員林市公所處置。