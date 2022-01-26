鹿港金銀廳格扇港藝中心展出 人間國寶李秉圭木雕展

台中市港區藝術中心今年度首檔邀請個展「工夫人─人間國寶李秉圭木雕展」，目前展出中，在港藝中心挑高展覽大廳展出名列鹿港八景十二勝的「金廳迎喜」─金銀廳格扇修復作品，在自然採光之下隨著日照光影移動，更顯得細緻華麗、氣勢磅礡。

港區藝術中心表示，1935年，彰化鹿港頂菜園的黃秋及駿傑兩兄弟，為慶賀母親70大壽而興建鹿港黃慶源洋樓，是一棟融合閩、和、洋元素的民居建築。室內裝潢最大特色，是紅、白事皆宜的「金銀格扇」，設計創新、製作細緻，豪華程度更顯宅邸的磅礡氣勢，有「金廳迎喜」之美稱，也讓這棟建物被譽為「金銀廳」。

港區藝術中心說，金銀廳格扇為第一屆民族藝術薪傳獎得主李松林大師設計、創作，作為漢式格扇廳堂與日式榻榻米欄間隔柵，設色一面金、一面銀，正面為金面，貼金箔；反面為銀面，上銀漆，部分圖案是日式花樣，正反兩面都有雕刻，中間夾有絹布；喜事時以「金面」為正，喪事時則以「銀面」為正。