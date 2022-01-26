豐原葫蘆墩圳成「鼠岸花都」？ 中市水利局：不容抹黑

台中豐原區葫蘆墩圳水岸花都，第一期掀蓋工程自2018年10月完工，成為地方民眾休閒散步好去處。而時代力量后豐區主任暨議員參選人傅智恒今天質疑市府，第一期完工後，第二期工程便遙遙無期，如今又疏於管理維護，讓葫蘆墩圳，變成鼠滿為患、水少魚亡及垃圾堆積的「鼠岸花都」。

傅智恒指出，兩度於日間走訪葫蘆墩圳水岸花都，都發現有老鼠竄出，甚至還看到老鼠下水捕魚，再叼著死魚回洞穴，橋下也充滿垃圾；傅強調，老鼠四竄捕死魚，不僅僅只是環境衛生整潔問題，絕對不是派人消毒清潔就好，過去葫蘆墩圳就有水位過低，導致魚隻死亡，引發臭味的問題。

傅智恒質疑盧市府上任已來到第四年，對水圳沒有任何的改善計畫，場地利用率低，也沒有足夠樹木，夏天日曬嚴重不利遊憩，又常說有枯水期或灌溉用水調度，讓葫蘆墩圳完全失去親水空間的效用，反映出盧市府對豐原的不重視，要求市府給豐原人一個交代。

台中市水利局對此回覆，葫蘆墩圳環境營造計畫第一期在完工後，因屬受灌溉取水需求，造成水量不足調整渠道砌石，讓水流集中，並委託專業廠商及結合當地豐原國小公私協力共同維護該水域環境，豐原在地議員及民眾也非常關心並給予肯定，議員陳清龍更主動協調，在公私合作模式下，辦理今年葫蘆墩圳元宵燈會活動。