豐原葫蘆墩圳成「鼠岸花都」？ 中市水利局：不容抹黑
台中豐原區葫蘆墩圳水岸花都，第一期掀蓋工程自2018年10月完工，成為地方民眾休閒散步好去處。而時代力量后豐區主任暨議員參選人傅智恒今天質疑市府，第一期完工後，第二期工程便遙遙無期，如今又疏於管理維護，讓葫蘆墩圳，變成鼠滿為患、水少魚亡及垃圾堆積的「鼠岸花都」。
傅智恒指出，兩度於日間走訪葫蘆墩圳水岸花都，都發現有老鼠竄出，甚至還看到老鼠下水捕魚，再叼著死魚回洞穴，橋下也充滿垃圾；傅強調，老鼠四竄捕死魚，不僅僅只是環境衛生整潔問題，絕對不是派人消毒清潔就好，過去葫蘆墩圳就有水位過低，導致魚隻死亡，引發臭味的問題。
傅智恒質疑盧市府上任已來到第四年，對水圳沒有任何的改善計畫，場地利用率低，也沒有足夠樹木，夏天日曬嚴重不利遊憩，又常說有枯水期或灌溉用水調度，讓葫蘆墩圳完全失去親水空間的效用，反映出盧市府對豐原的不重視，要求市府給豐原人一個交代。
台中市水利局對此回覆，葫蘆墩圳環境營造計畫第一期在完工後，因屬受灌溉取水需求，造成水量不足調整渠道砌石，讓水流集中，並委託專業廠商及結合當地豐原國小公私協力共同維護該水域環境，豐原在地議員及民眾也非常關心並給予肯定，議員陳清龍更主動協調，在公私合作模式下，辦理今年葫蘆墩圳元宵燈會活動。
另針對葫蘆墩圳二期計畫，水利局表示，目前因有停車場需配合豐原轉運中心釋出停車位，影響範圍較廣，水利局舉辦了多場培力學堂及工作坊邀請在地意見領袖、民眾廣泛討論交流，二期計畫將納入台中市水環境改善空間發展藍圖規劃，並向中央持續爭取經費中，市府針對豐原區公共建設的用心及努力，不容有心人士為了選舉，抹黑民眾與市府的努力。
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