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南投埔里住警器安裝成效差 消防員心累盼民眾配合

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣規劃全縣家戶安裝住警器，埔里鎮去年獲配發1.6萬顆，但至去年底僅發放6千多顆，安裝進度落後。圖／讀者提供
南投縣規劃全縣家戶安裝住警器，埔里鎮去年獲配發1.6萬顆，但至去年底僅發放6千多顆，安裝進度落後。圖／讀者提供

為讓降低住宅火警釀災，南投縣政府發放火災住警器給全縣住家，每戶1顆，埔里鎮去年獲配發1萬6000顆規劃今年7月前安裝完畢，但至去年底僅發放安裝6240顆，進度落後讓消防隊員心好累，將出動鄰里長協助，也盼鎮民配合安裝。

縣府指出，考量住宅火警致死案件多因太晚發現火災發生才造成，為降低傷害，縣長林明溱指示，火災住警器補助安裝從特定對象擴大為全縣家戶，讓每個住家至少都裝有1個住警器，去年為此採購4萬7000顆住警器，優先配發4大市鎮。

其中，埔里鎮有近2萬9100戶，排除已設有消防設施的集合式住宅，去年獲配發約1萬6000顆火災住警器，並規劃由當地消防分隊派員協助民眾安裝，並於今年7月前安裝完畢，未料安裝狀況不如預期，截至去年底僅發放安裝6240顆。

埔里消防分隊表示，民眾防詐意識抬頭，對到府免費安裝較有防範，因此隊員至家戶安裝時也曾被拒於門外，加上去年下半年國內疫況加劇，考量防疫也降低民眾讓人到府安裝住警器的意願，整體安裝狀況不是很理想，讓隊員們心酸也心累

而為提高住警器安裝率，埔里消防隊將協請鄰里長幫忙，並祭出獎勵機制，埔里消防分隊表示，後續由隊員會同鄰里長至其轄區住戶安裝，降低民眾對到府免費安裝的不信任感，今年縣府也有給予有協助安裝的鄰里長，每顆20元的獎勵金。

埔里消防隊也提到，家中安裝住警器，對自家生命及財產安全都多一層保障，且由具備消防專業知識的隊員安裝，裝設位置不會錯，同時也能指導正確操作使用，讓住警器真正發揮功效，而住警器安裝不會破壞牆面，呼籲鎮民都應配合安裝。

南投縣規劃全縣家戶安裝住警器，埔里鎮去年獲配發1.6萬顆，但至去年底僅發放6千多顆，安裝進度落後。圖／南投縣消防局提供
南投縣規劃全縣家戶安裝住警器，埔里鎮去年獲配發1.6萬顆，但至去年底僅發放6千多顆，安裝進度落後。圖／南投縣消防局提供

埔里 火災

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