921後荒廢近20年 台中東勢高工舊址翻身成「客家樂活園區」

台中東勢高工舊校區，自921地震後荒廢近20年，市府去年組成專案小組，投入新台幣6,600餘萬元，將舊校舍改造成「台中客家樂活園區」，並於今日正式啟用，包含「樂活運動館」及「樂活學習館」，讓山城民眾有更完善的學習、休閒及運動空間。

自1999年921地震之後，台中東勢高工搬移至新校區，佔地8公頃的舊校區荒廢近20年，去年初市府組成專案團隊，投入新台幣6,600餘萬元，將就校區原有的活動中心、禮堂及建築科教學大樓佔地約0.9公頃的區塊，改造成「台中客家樂活園區」，設置「樂活運動館」及「樂活學習館」，成為山城居民生活、學習、休息及運動的樂活場域。

台中市長盧秀燕表示，這個地方是山城地區重要且具有歷史記憶的指標空間，許多在地鄉親都希望這裡可以重新規劃使用，讓山城地區有更好的運動、休閒和學習的場地；市府安全優先的前提下，進行整修、維護，打造成「台中客家樂活園區」，希望市民可以放慢生活節秦，身心都獲得舒展。

市府客委會主委江俊龍提到，作為「台中客家樂活園區」的管理機關，在市長指導下，將與運動局、農業局、教育局及建設局等機關一起努力，讓這個地方能夠適度的再利用；江也提到，「樂活學習館」3至4 樓由客委會成立「山城容庄傳習中心」，營造客家語言推廣、客家文化保存、傳承輿發揚的硏習埸域，來推動山城客家事務。

建設局陳大田局長表示，園區的外圍，也是最多在地居民會來散步、運動跟休憩的空間，由建設局修整為運動公園，將環形步道及運動場周邊環境整理的非常舒適，歡迎市民朋友們來這邊走走活動筋骨，有助於身體健康。