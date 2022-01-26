南投縣虎哩健康隨到隨打 春節前加設假日大型接種站

南投縣新冠肺炎疫苗接種涵蓋率第一劑仍不到八成，雖第二劑達70.7%，但第三劑追加劑只有18%，面對春節防疫，動員縣內合約醫療院所及診所、衛生所積極催注疫苗外，決定推出「虎哩健康」專案，接下來兩個周末假日，縣內加設4大鄉鎮市假日大型接種站，也獲得大型賣場協助設置快打站，趁著民眾過年採購年貨同時，提供民眾隨到隨打的貼心接種服務。

縣長林明溱呼籲，民眾可趁春節連假前至假日接種站，以及南投縣86家合約醫療院所接種疫苗，尤其已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿84天的18歲以上民眾，即可接種第三劑追加劑，南投縣民不但隨到隨打，也希望把疫苗打好打滿，大家安心過好年。

衛生局長陳南松表示，南投縣自1月10日以後每日都有上千人接種疫苗，1月14日最高曾有單日接種1萬1486人的紀錄，民眾接種非常踴躍，目前疫苗第一劑接種涵蓋率78.1%，第二劑70.7%，第三劑追加劑18%，前兩周假日設站總計接種1萬2742人，由於民眾反應熱烈，南投縣府決定在春假前最後一個周末假日1月29、30日，於南投縣4大鄉鎮市再次提供假日接種站服務。