林靜儀北部質疑中捷藍線 中議會藍營黨團轟:要藍線難產

剛當選的民進黨立委林靜儀今與多位民進黨立委、市議員在台北召開記者會，質疑中捷藍線。台中市議會國民黨團在台中隔空反擊，捷運是百年大計，藍線是台中市民期待20年的大建設，綜合規劃去110年3月已送到交通部，綠營民代在議會、公聽會均表達意見，現在卻提出不合理要求，擺明要藍線難產。

台中捷運藍線規畫從台中港一路至台糖生態園區，橫跨台中海線及山線，甫當選中二選區的民進黨立委林靜儀今舉行記者會，希望未來藍線選址，可以考量當地居民實際需求，邀請台中市交通局及多位立委進行討論。

台中市議會國民黨團書記長吳瓊華表示，藍線綜合規劃階段辦了多場公聽會，國民黨與無黨籍議員踴躍出席，民進黨議員也都有到場表達意見，議會也有多次專案報告，民進黨議員與立委今天卻在台北開記者會，亂扣市府不聽民眾意見的帽子，是故意幫中央找拖延的理由嗎？根本是惡意卡住台中的發展。

執行長黃健豪提到，中二選區立委補選已結束，民進黨還鋪天蓋地的在潑髒水，議會要求市府交通局針對藍線做專案報告，民進黨不甚關心，交通局到地方辦藍線說明會的時候也不是很在意，今年要準備選舉市長，才假裝關心藍線。

黃健豪說，藍線綜合規劃程序早已完成，去年3月送到中央，民進黨立委和議員如果真的關心在地交通發展，就趕快要求中央早日核定，別拖延台中發展。

國民黨團強調，民進黨為了選舉，把自家民進黨議員也支持的增站講成圖利，沙鹿段改回台灣大道的優化方案也說圖利，甚至被林佳龍部長要求更改的台中港站也抹圖利。