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彰化縣文化展館、青創基地春節開放時間看過來

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港鎮和興青創基地除了除夕休館，春節期間都照常開放，青創基地內有許多文 創商品和DIY活動。圖／資料照
鹿港鎮和興青創基地除了除夕休館，春節期間都照常開放，青創基地內有許多文 創商品和DIY活動。圖／資料照

農曆春節到文化展館看展、走春是不錯選擇，彰化縣文化局附屬的鹿港鎮和興青創基地除了除夕休館，工藝展覽館、福興穀倉及鹽業文化館除夕和初一休館外，春節期間都照常開館，民眾到鹿港天后宮拜拜走春，也可順遊文化場館深度之旅。

彰化縣文化局表示，春節除夕1月31日到初四2月4日休館的場館則包括彰化縣立美術館、彰化縣立圖書館、南北管音樂戲曲館、員林演藝廳、彰化縣二二八暨人權紀念館、彰化縣史館、書道館、彰化孔子廟、臺語文創意園區等館，2月5日初五起正常開館，民眾入館需配合中央防疫政策，戴口罩、實聯制、手部消毒及保持距離。

彰化縣立圖書館休館期間，若民眾欲歸還圖書，可投入大門前還書箱內，若為視聽資料如DVD、VCD、CD等、或含附件書籍，不可投入還書箱，需在開放時間至服務櫃檯歸還。

鹿港鎮和興青創基地除了除夕休館，春節期間都照常開放。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮和興青創基地除了除夕休館，春節期間都照常開放。記者林宛諭／攝影
位於鹿港鎮的鹽業文化館除夕和初一休館外，春節期間都照常開館。記者林宛諭／攝影
位於鹿港鎮的鹽業文化館除夕和初一休館外，春節期間都照常開館。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮和興青創基地是新興打卡拍照熱點，除了除夕休館，春節期間都照常開放。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮和興青創基地是新興打卡拍照熱點，除了除夕休館，春節期間都照常開放。記者林宛諭／攝影

鹿港天后宮 除夕

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