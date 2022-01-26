彰化縣文化展館、青創基地春節開放時間看過來

農曆春節到文化展館看展、走春是不錯選擇，彰化縣文化局附屬的鹿港鎮和興青創基地除了除夕休館，工藝展覽館、福興穀倉及鹽業文化館除夕和初一休館外，春節期間都照常開館，民眾到鹿港天后宮拜拜走春，也可順遊文化場館深度之旅。

彰化縣文化局表示，春節除夕1月31日到初四2月4日休館的場館則包括彰化縣立美術館、彰化縣立圖書館、南北管音樂戲曲館、員林演藝廳、彰化縣二二八暨人權紀念館、彰化縣史館、書道館、彰化孔子廟、臺語文創意園區等館，2月5日初五起正常開館，民眾入館需配合中央防疫政策，戴口罩、實聯制、手部消毒及保持距離。