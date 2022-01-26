台中捷運爭議 綠營揪在地立委、議員批評盧市府無遠見

台中捷運藍線因規劃增設「正英站」等設站變更問題，引發民進黨砲轟，成為中二選區補選話題，民進黨立委、議員今天齊聲要求藍線設站要公平，並砲轟台中市長盧秀燕無遠見，幫地方派系、大樁腳炒作土地；交通部指出，目前仍在初審階段，未來進到部內委員會後，台中市府需要對內容有合理的說明。

民進黨立委林靜儀今開記者會，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、莊競程、台中市第二選區議員李天生、王立任、楊典忠、張家銨等人均出席。

張家銨指出，捷運藍線坪頂站有4萬人口，卻被忽略，坪頂站跟正英站設站點約4公里，沒有不設站的理由，有許多的老年人口，每天要搭車到榮總看醫生，他有一份坪頂地區居民的連署書，每天都帶在身上，已經超過正英站每日的上下車人次。

蔡其昌表示，設站可以為大樁腳而變更路線，為何捷運藍線這次補選會鬧得沸沸揚揚，因為大家最詬病的就是黑金政治，仍在台中持續上演 ；盧市長對於工程的速度、時效、以及整體規劃、站點設置調整，都沒有效率，「捷運藍線增加的預算，已經足以蓋台中環線了。」

何欣純指出，藍、橘兩線經費高達2500億元，市府自籌1150億元，就佔了市府一年 2300億元預算的一半，是否有排擠效應？盧市府「賣地賣很快、做事做很慢」的風格，到時捷運系統即使規劃好了，也沒有足夠的財源因應。

張廖萬堅表示，藍線出現的重大爭議，市長為何沒正面澄清？應該調查清楚「正英站」涉及的爭議，不要讓國家預算變相成為地方派系炒作土地的幫兇。

台中市府公共運輸及捷運工程處處長張應當回應，可行性研究階段和綜合規劃階段的差距在於，綜合規劃階段比例尺較大、精細度較高，因此在綜合規劃階段要深入探討，像用地取得困難等等，且都市地區的捷運系統場站要服務就學、上班需求。

張應當也說，至於經費增加部分是依據市場需求，原先沒有把台灣大道的土地徵收款計算在內，另因應物價上漲調整預算，並參考新北、台北捷運工程的發包單價去調整工程造價。

林靜儀指出，重大建設溝通過程市府和議員沒有充分溝通，甚至「很多資訊是在今天記者會上議員才聽到」，這對在地議員監督非常不公平。「民眾需求不能等，希望藍線進度快追上來」，同時設站的公平性、必要性應該評估、滿足市民的交通需求。