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影／集集支線隧道工程進度超前 預計4月底第一階段完工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山後，行政院中辦公室現勘後指出，第1階段可望在4月底通車。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山後，行政院中辦公室現勘後指出，第1階段可望在4月底通車。記者黑中亮／攝影

台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山崩坍後，不久遇雨發生隧道內襯到擠壓而變形受損，行政院中部辦公室上午現勘後指出，目前進度超前三倍，第1階段可望在4月底通車，第2階段預計在2023年1月底可全部竣工，努力趕上地方未來後續的觀光遊憩活動。

台鐵嘉義工務段鄭盛宏表示，台鐵局於去年12月開工，目前已打除舊隧道，採「明挖覆蓋隧道工法」新建隧道，施工期間適逢農曆春節，但研究先前走山的原因，是邊坡坡頂及坡面逕流持續入滲坡體內， 土壤含水量及孔隙水壓力瞬間提高，造成上覆鬆軟土石層沿著滑動面向下滑移導致，目前在工程方面加強邊坡治理，從坡頂設截水溝、陡面，搭配自鑽式岩栓強化護坡、緩坡面用掛網植披，以保護坡面。

中辦執行長蔡培慧表示，原來的隧道嚴重損壞，以明挖覆蓋工法新建隧道，更能維持行車安全，截水跟排水的治理則以25年洪水量來設計，為防堵強降雨造成土石滑動，工程也會加強噴漿溝及擋土牆，並加強邊坡穩定設施及截排水治理，未來也會以全測站及CCTV監測，設置防落石柵以提升穩定性。

縣議員王秋淑也說，周末就是春節連假了，雖然水里站與有「最美車站」之稱的車埕站停駛，隨著過年逼近，返鄉人潮過幾天即將湧現，得悉工程進度提前，對復原後的濁水鐵道觀光充滿期待；集集鎮長陳紀衡也希望能讓集集線先通車，再持續辦理邊坡工程，請相關單位做好相關的動線與路面設施，讓當地遊憩環境更加完善。

台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山後，行政院中辦公室現勘後指出，第1階段可望在4月底通車。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山後，行政院中辦公室現勘後指出，第1階段可望在4月底通車。記者黑中亮／攝影
集集支線隧道因土石擠壓，去年發現裂縫擴大後，台鐵邀集大地工程專家會勘後，認為短期內無法通車。圖／台鐵局提供
集集支線隧道因土石擠壓，去年發現裂縫擴大後，台鐵邀集大地工程專家會勘後，認為短期內無法通車。圖／台鐵局提供
台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山後，行政院中辦公室現勘後指出，第1階段可望在4月底通車。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線集集段邊坡，去年8月發生大規模走山後，行政院中辦公室現勘後指出，第1階段可望在4月底通車。記者黑中亮／攝影

集集 台鐵 春節

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