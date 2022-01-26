疫情擋不住愛情 旅美台男台美中視訊提親線上達陣

台中市新社區的陳先生4年前和女友在網路相識相戀，因疫情影響，他近日以視訊方式向女友提親，2家人在台灣、紐約、中國4地透過網路締結婚約，疫情阻絕彼此，愛情卻讓彼此相連。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變了生活方式，人與人的互動距離拉遠，也開啟網路的線上生活，人們透過電腦螢幕，展開新的生活模式。

家住台中市新社區的陳先生今天接受中央社記者訪問表示，10年前他遠赴美國念書、工作，4年前他在紐約工作時，透過網路認識來自中國的楊姓女友，2人墜入愛河，交往近4年，彼此決定互訂終生。

日前，陳先生返台過年，結束居家隔離後，他和家人以視訊方式向女友家人提親。他找來姑姑當媒人，連高齡90歲的奶奶也來關心，2家人坐在電腦前，透過網路和在美國的女友，以及中國南昌、贛州的女友父母親視訊，討論結婚事宜。

陳先生笑說，雖然因疫情關係，彼此無法見面，但大家在不同城市，透過科技方式完成，結果還是美好的。他和女友會先在紐約登記，邀請在美國的親友舉辦小型的婚禮，等到疫情好轉，再回到台灣及中國舉辦婚禮。

在旁協助網路視訊的叔叔陳嘉瑞表示，網路讓一切距離不是問題，所有細節都可在線上討論，也省下奔波的時間；因為疫情，90歲的媽媽也常透過視訊，接受在外地兒孫拜年，甚至遠距祭祖，沒想到連姪子的婚事，也是透過網路完成。