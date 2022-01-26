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春節出遊不踩雷 中市警推出國道車速預估簡表

中央社 / 台中26日電

春節9天連假即將到來，民眾出遊最怕塞車，台中市警察局交通大隊今年製作「中部地區國道行車速率預估簡表」提供用路人參考，讓大家在新春期間出遊行車更順暢。

市警局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，在參考交通部高速公路局交通量統計分析資料後，預估29日春節連假第1天至2月6日大年初六，中部地區國道1號及3號各時段及路段的交通量，設計製作了著重「簡」、「淺」、「易懂」簡表。

警方表示，這份簡表可以讓駕駛人清楚明白自己預計行駛的路線交通量、是否車多等問題，提供駕駛人提早規劃行程及行車路線，成為春節期間中部地區駕車出遊的利器。

春節連假主要以過年返鄉、前往著名宗教據點民俗活動、各風景名勝旅遊為主。警方指出，根據統計資料顯示，民國108至110年的春節連續假期，國道1號及3號行車速率，無論初一是落在連假第2天、第3天或第4天，南向交通量都集中在初一至初三，初二出現最大量；北向集中在初三至初五，初四出現最大量；初三則出現雙向最大量。

市警局交通警察大隊今年共印製「中部國道地雷路（時）段看這裡，虎恁新春行車不踩雷」5000多份，目前放置於台中市政府警察局（潭子區豐興路一段500號）及交通警察大隊（西屯區大隆路192號）服務台供民眾索取。

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