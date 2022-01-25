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春安工作起跑 盧秀燕今晚慰問警消：春安不忘防疫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
春安工作從昨晚起跑，台中市長盧秀燕今晚到第五警分局慰問。圖／台中市警局提供
春安工作從昨晚起跑，台中市長盧秀燕今晚到第五警分局慰問。圖／台中市警局提供

台中市警局今年度的加強重要節日安全維護工作，從24日晚間啟動，台中市長盧秀燕今晚8時許，前往台中市第五警分局慰問，致贈禮品、小紅包，慰勉警、消，盧秀燕說，今年因疫情關係，慰問行程縮小規模，以避免疫情擴散，但提醒「春安不忘防疫」，希望警、消全力以赴。

台中市長盧秀燕說，今年因疫情關係，有史以來第一次大幅度調整、縮小規模，但落實治安、交安更加重要，所以「春安不忘防疫、防疫兼顧春安」，今年業務更加繁重、更加重要，台中市是家，市民是家人，沒有什麼事情是比守護家人更有意義、更值得奉獻，相信警、消都會全力以赴，照顧市民，同時向警察、志工眷屬致上謝意。

台中市警局表示，今年度加強重要節日安全維護工作，從24日晚間10時許啟動至2月7日止，總計15天，每日出勤警力數計有警力2864人次、民力372人次，共3236人次，市長盧秀燕為慰問第一線辛苦執勤的警察、憲兵人員及協勤5大民力，今晚8時前往第五分局慰問，並致贈禮品及市府設計精美的小紅包。

春安工作從昨晚起跑，台中市長盧秀燕今晚到第五警分局慰問。圖／台中市警局提供
春安工作從昨晚起跑，台中市長盧秀燕今晚到第五警分局慰問。圖／台中市警局提供
春安工作從昨晚起跑，台中市長盧秀燕今晚到第五警分局慰問。圖／台中市警局提供
春安工作從昨晚起跑，台中市長盧秀燕今晚到第五警分局慰問。圖／台中市警局提供

台中市 盧秀燕 疫情

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