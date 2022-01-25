假冒顏清標名義恐嚇建設公司一億元 顏清標報警

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今晚發聲明指出，有人假冒他名義恐嚇建設公司，謊稱要求捐1億元現金給媽祖，否則給「慶記」（子彈），顏清標表明已報警。

顏清標聲明稿指出，呼籲勇敢報案、遏止歪風，他說過去經常發生假借鎮瀾宮或他名義恐嚇、造謠的事件，手法是假借他人名義寄發信件，這次更加離譜，用恐嚇取財、勒索的方式，以鎮瀾宮及顏清標的名義寄發恐嚇黑函。

他說「好在對方也是我們多年好友，第一時間與我們聯絡，才沒有讓惡徒得逞。」

聲明指出，近來鎮瀾宮紛擾不斷，加上鎮瀾宮的董監事改選在即，有心人士蠢蠢欲動、惡意中傷，意圖影響選舉，此舉已經嚴重影響鎮瀾宮的信譽，這樣的民主社會，還用如此拙劣的手段，要來影響廟的聲譽，並非大家樂見。

顏清標說，目前全案交由台中市警察局第五分局調查，他同時鄭重呼籲社會各界，若有收到任何署名大甲鎮瀾宮或顏清標的恐嚇信件，請第一時間送交轄區派出所備案，以正視聽、遏止歪風、捍衛權利。