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120斤超級龜粄迎新春！台中東勢新丁粄節於元宵節登場

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
活動當天有120斤超級龜粄和桃粄展示、求文昌及求子儀式、鬪粄無形資產文化展、擲炮城等一系列精彩活動。圖／台中市政府客家委員會提供
活動當天有120斤超級龜粄和桃粄展示、求文昌及求子儀式、鬪粄無形資產文化展、擲炮城等一系列精彩活動。圖／台中市政府客家委員會提供

「2022台中東勢新丁粄節」將於2月15日元宵節盛大登場，台中市客委會22日舉辦記者會，搬來120斤大粄、DIY手作新丁粄；市府客委會主委江俊龍表示，歡迎民眾配合防疫政策，一起來東勢作客，參加開幕式、求子與求文昌儀式，親身感受新丁粄節各項熱鬧有趣的活動。

過往台灣農業社會，男孩出生被稱作「添丁」，是家中大事，客家人會在元宵節當天，製作「新丁粄」，一層層堆疊起來，向祖先及神明報告並乞求小孩平安。

主委江俊龍表示，「正月半」2月15日歡迎全國民眾來台中東勢參與新丁粄節，體驗客家最盛大的活動；活動當天將邀請石城國小特教班師生進行公益販售，義賣限量新丁粄，由精緻木盒（𣛮）文創商品包裝，藉此幫助弱勢團體，達成「台中是個大家庭，市民就是一家人」社會共榮的理念，邀請民眾踴躍響應「愛心做公益」。

中市府客委會表示，此次活動以保存客家傳統、著重創新文化內涵的精神進行規劃，當日有120斤超級龜粄和桃粄展示、求文昌及求子儀式、鬪粄無形資產文化展、異國異地新丁文化展、靚客踩街行、哈客舞青春、跌筊祈福、擲炮城、新丁綻放之夜晚會等一系列精彩活動。

客委會更表示，邀請全國民眾於2月15日戴好口罩配合防疫政策一起來東勢作客，參加開幕式、求子與求文昌儀式，親身感受新丁粄節各項熱鬧有趣的活動，來一趟客家文化深度之旅。

中市客委會主委江俊龍贈送新丁粄及繡有新丁粄圖樣的嬰兒用口水巾，給已有身孕的教育局同事戴小姐，獻上祝福。圖／台中市政府客家委員會提供
中市客委會主委江俊龍贈送新丁粄及繡有新丁粄圖樣的嬰兒用口水巾，給已有身孕的教育局同事戴小姐，獻上祝福。圖／台中市政府客家委員會提供
活動當天將邀請石城國小特教班師生進行公益販售，義賣限量新丁粄，由精緻木盒（𣛮）文創商品包裝，藉此幫助弱勢團體。圖／台中市政府客家委員會提供
活動當天將邀請石城國小特教班師生進行公益販售，義賣限量新丁粄，由精緻木盒（𣛮）文創商品包裝，藉此幫助弱勢團體。圖／台中市政府客家委員會提供

新丁粄 客委會 元宵節

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