120斤超級龜粄迎新春！台中東勢新丁粄節於元宵節登場

「2022台中東勢新丁粄節」將於2月15日元宵節盛大登場，台中市客委會22日舉辦記者會，搬來120斤大粄、DIY手作新丁粄；市府客委會主委江俊龍表示，歡迎民眾配合防疫政策，一起來東勢作客，參加開幕式、求子與求文昌儀式，親身感受新丁粄節各項熱鬧有趣的活動。

過往台灣農業社會，男孩出生被稱作「添丁」，是家中大事，客家人會在元宵節當天，製作「新丁粄」，一層層堆疊起來，向祖先及神明報告並乞求小孩平安。

主委江俊龍表示，「正月半」2月15日歡迎全國民眾來台中東勢參與新丁粄節，體驗客家最盛大的活動；活動當天將邀請石城國小特教班師生進行公益販售，義賣限量新丁粄，由精緻木盒（𣛮）文創商品包裝，藉此幫助弱勢團體，達成「台中是個大家庭，市民就是一家人」社會共榮的理念，邀請民眾踴躍響應「愛心做公益」。

中市府客委會表示，此次活動以保存客家傳統、著重創新文化內涵的精神進行規劃，當日有120斤超級龜粄和桃粄展示、求文昌及求子儀式、鬪粄無形資產文化展、異國異地新丁文化展、靚客踩街行、哈客舞青春、跌筊祈福、擲炮城、新丁綻放之夜晚會等一系列精彩活動。