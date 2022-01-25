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中火改善工程聯合稽查 17項缺失遭罰60萬

中央社 / 台中25日電

台中市政府今天與勞動部前往台中火力發電廠供煤系統改善工程工地執行聯合稽查，共發現17項缺失及停工2處，裁罰新台幣60萬元，呼籲業者應注意工地安全，做好標準作業程序。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中火力發電廠正進行「1至10號機供煤系統改善工程」，台中市副市長令狐榮達今天率隊，與勞動部政務次長王尚志前往進行聯合稽查，其中第一、二期的煤倉興建工程被列為勞檢重點。

王尚志指出，此次稽查結果，共發現17項缺失及停工2處，包括高度2公尺以上的開口未設置護欄、裸露的鋼筋未採取彎曲尖端或加護套，以及懸吊式施工架未按圖施作，將依法處以60萬元罰鍰，並要求業者立即改善。

王尚志說，正值年終歲修、趕工時期，除協助勞工遵守工安相關規定，也盼業主能重視勞動條件，對於春節期間勞工的工作時數及休假均能妥善規劃，保障勞工權益。

令狐榮達表示，農曆新年將至，許多工程正趕工，市府將持續配合輔導改善，也會加強職安、衛生講習、聯繫輔導等措施，呼籲業者平時應持續注意工地安全，做好標準作業程序。

台中市勞工局表示，市府在歲末春安期間，將陸續實施5場次職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸高危險場所實施130場次專案檢查、營造業實施60場次專案檢查，並要求事業單位對廠區內危險作業，落實自主管理與檢查機制。

台中市 中火 勞動部

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