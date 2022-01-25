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沒兌現承諾財神爺發爐6次 北斗福宴還願招待弱勢兒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
希望義工團理事鄭浩灃舉辦福宴招待YMCA課照班學童。記者簡慧珍／攝影
希望義工團理事鄭浩灃舉辦福宴招待YMCA課照班學童。記者簡慧珍／攝影

財團法人台灣希望義工團理事鄭浩灃去年新居落成，沒兌現承諾招待弱勢兒童，家裡供奉的北港武德宮財神爺多次「發爐」，鄭浩灃擲筊請示確認神意，今天舉辦福宴招待YMCA位在南彰化的9個課照班、170名學童享用盛宴，募集禮品摸彩人人有獎，孩子歡樂聲為他的新居添喜氣。

鄭浩灃42歲，從事公益活動多年，每年暑假7月為YMCA課後班的學童舉辦活動，去年因5月中旬爆發Covid-19本土疫情，學生停課不停學而停辦；今天鄭浩灃說，去年暑假的活動延到今天化為福宴，希望春節前學童開心吃一頓好料理。

他表示，去年搬進新家，農曆9月初一（國曆10月6日）迎奉北港武德宮財神安座，許願將舉辦福宴招待弱勢兒童，因事務繁多一再延後，財神爺的香爐也一再發爐，他換了6次線香座，去年農曆11月間（大概國曆12月）又發爐，他擲筊請示是否沒辦福宴，得到「允筊」，於是他籌辦相關事宜，直到昨（24）天陰雨連綿又疫情警戒可能升級，他再度擲筊請示是否照辦福宴，一次就得到「允筊」。

今天果然陽光普照，天氣回暖，鄭浩灃雇用5輛遊覽車到二林、溪湖等鄉鎮接YMCA課照班學童到北斗鎮西德里，分坐18桌，在他新居旁邊空地臨時搭起的帳蓬下大快朵頣，課照班老師為學童分菜，佛跳腳、櫻花蝦米糕等美食很快一掃而空，直呼「真好吃！」

鄭浩灃平日行善，與多個公益社團和善心公司企業互動良好，除了希望義工團捐贈食物箱、香草工坊捐贈手工皂文具組、偑巷咖啡捐贈咖啡和飲品及善心人士捐贈百香果，都是170份，財神祖廟北港武德宮轎聯會捐贈燈具等禮物，摸彩以桌次為主，抽中的全桌小朋友都有相同禮物。鄭浩灃說，聖智啟智中心兒少因行動不便無法出席，他和慈善社團會把禮物送到機構。

YMCA課照班學童吃完大餐，合唱詩歌「謝謝你」，起初有配樂，後來童聲純稚也越唱越大聲，主持人陳心怡等人關掉音樂讓小朋友清唱，場面感人。餐會結束後，大包小包塞爆遊覽車行李箱，帶著快樂美好心情賦歸。

希望義工團理事鄭浩灃（左）為YMCA課照班學童舉辦福宴和摸彩活動。記者簡慧珍／攝影
希望義工團理事鄭浩灃（左）為YMCA課照班學童舉辦福宴和摸彩活動。記者簡慧珍／攝影

北港 疫情 義工

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