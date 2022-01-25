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春節前探望獨居榮民 中榮院長陳適安陪他們一起用餐

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮民總醫院院長陳適安（左）今前往探視105歲的郭姓榮民，在郭走路時，陳適安還適時給予扶持。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院院長陳適安（左）今前往探視105歲的郭姓榮民，在郭走路時，陳適安還適時給予扶持。圖／台中榮總提供

春節將屆，台中榮民總醫院感念榮民為國付出，院長陳適安、台中市榮服處及福華飯店等單位，今天前往探視獨居榮民，並送上五星級的主廚年菜，讓獨居榮民感受大家對他們的關心，並能過個溫馨好年。

陳適安今前往探視105歲的郭姓榮民，郭姓榮民官拜陸軍少校，參加過八年抗戰，並隨國民政府撤退來台，後來在教會工會，並結合社區照顧地方清寒民眾，默默耕耘，一生奉獻給教會；現因年紀漸長，由外勞照顧，雖行動緩慢，但生活尚可自理。

郭姓榮民看到陳適安一行人去探望十分高興，陳適安除了送給他年菜和紅包，也陪他一起用餐話家常。在郭走路時，陳適安還適時給予扶持，並關心的說，平日有何需要醫療的地方，台中榮總一定會做最佳的服務。

陳適安說，今年醫院募得百份年菜，也與台中福華飯店合作推出五星主廚年菜，除了送給偏遠地區的弱勢榮民家庭，也考量單身獨居榮民每年過年都單獨度過，因此今年特別到大雅區單身、獨居的榮民家中和他們一起用餐，讓他們也能吃到美味的年菜，感受到社會的溫暖與關懷，撫慰思親團聚之情。

他說，台中榮總的宗旨是讓社會更好，但讓社會更好的方式還有許許多多，絕不僅是台中榮總的努力而已，也不能光靠自己和若干朋友，而是要爭取更多人的信任、認同，廣納社會多元的力量，借助各種多元專才，不但「讓台灣更好」，更要讓「改變會發生」。

陳適安期許醫院扮演的角色更寬廣，也期待有更多民間人士和團體的加入，一起成為推促台灣社會進步的力量，關懷有需要的人，這是他們不變的熱情，也是對未來及下一代的許諾。

台中榮民總醫院院長陳適安（左二）今前往探視獨居榮民，還送紅包給他們。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院院長陳適安（左二）今前往探視獨居榮民，還送紅包給他們。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院院長陳適安（左三）今前往探視獨居榮民，還送紅包給他們。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院院長陳適安（左三）今前往探視獨居榮民，還送紅包給他們。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院院長陳適安（中立）今前往探視獨居榮民，還送紅包給他們。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院院長陳適安（中立）今前往探視獨居榮民，還送紅包給他們。圖／台中榮總提供

榮民 台中榮總 年菜

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