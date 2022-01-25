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台中后里馬場變身魔法樂園 新春揮別疫情再現歡樂笑容
春節年假長達9天，台中市后里馬場重新開園，即日起至2月底，推出「2022魔幻藝術嘉年華」活動，有逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀、小火車暢遊；主辦單位22日招待200名弱勢團體朋友暢遊園區，邀請民眾年節能到后里走春，欣賞花博場館變身新樣貌。
台中后里馬場是2018台中花博的主展館之一，為中部知名景點；台中市觀旅局去年11月將馬場、花舞館委外經營，馬場古蹟、包含日治時代的場本部、場長宿舍等規劃為主題餐廳、文創商店，結合園區內休閒服務設施，希望再創后里在地觀光榮景。
9天農曆年假將在下周登場，后里馬場自22日開始至2月28日，推出「2022魔幻藝術嘉年華」，有花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶你進入奇幻異世界，更在戶外舞台邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇；馬場內除可搭乘小火車，還有18座氣墊遊戲。
「魔幻藝術嘉年華」活動執行長林麗玉提到，后里馬場乘載著許多人美好童年回憶，希望透過舉辦魔幻藝術嘉年華，讓民眾在新春期間，揮別疫情陰霾，重現歡笑與活力。
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