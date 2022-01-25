快訊

囚禁暴打高嘉瑜 林秉樞遭起訴八大罪刑

有確診足跡？高雄義享天地下午5點暫停營業 全館清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投仁愛「發祥明隧道」今通車 逾2千村民往返受惠

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K因逢雨易坍，縣府向中央爭取1.43億元災修，並新建「發祥明隧道」，原訂今年3月完工，但工程進度超前，去年底申報竣工驗收，今通車啟用，沿線3村6部落逾2000名居民下山交通往返將會更安全。

縣府指出，投89線力行道路過去逢雨必坍，而有「台灣最爛道路」之稱，但經縣府積極爭取經費改善，路況品質逐年提升，其中46.3K處因泰利風災嚴重受損，坍了修、修了又坍，沿線3村6部落逾2000名居民很多時候只能繞山路回家。

為讓當地居民有一條安全回家的道路，縣府為此向中央爭取「發祥明隧道災修復建工程」興建明隧道通過土石坍滑區，而經公路總局核定1億3940萬元，前年9月動工，期間又因豪雨致邊坡坍方，便向中央追加經費至1.43億元加固邊坡。

而因施工期間氣候穩定，且在縣府督促及工程人員努力下，原訂今年3月25日完工，提早在去年底就申報竣工，經驗收確認安全無虞，今天通車啟用，林明溱、立委許淑華、代理鄉長張子孝、議員廖文賢及林芳伃等人也到場剪綵見證。

林明溱說，縣府提報災修工程不僅提早完工，其明隧道設計及工程品質更是堅固，讓6部落居民有安全便捷的道路能通行，是春節前最棒的禮物；此外，也規劃從發祥村至台14甲線的力行產業道路起點施作水泥路面，讓該路線交通更完善。

工務處則表示，發祥明隧道設計長172米、寬6米、高度5.3至7.5米，銜接88米長引道，沿途設置多處倒水豎井、集水井、橫向排水管、排水箱涵、排水盲管、重力式擋土牆、噴凝土護坡，將架構做到最完善，確保土石坍滑時不會受損。

南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K「發祥明隧道」去年申報竣工，今天通車啟用。圖／南投縣政府提供

林明溱 許淑華 南投

延伸閱讀

南投綠雕園區29日開園 春節入場打卡送香草植物

影／竹山瑞龍瀑布打造無障礙步道 26日正式對外開放

飛官陳奕殉職 陳爸爸不捨「無緣的媳婦」拜託縣長幫忙

監委糾正南投7號道路！林明溱：政府機關不該政治追殺

相關新聞

沒兌現承諾財神爺發爐6次 北斗福宴還願招待弱勢兒

財團法人台灣希望義工團理事鄭浩灃去年新居落成，沒兌現承諾招待弱勢兒童，家裡供奉的北港武德宮財神爺多次「發爐」，鄭浩灃擲筊...

春節前探望獨居榮民 中榮院長陳適安陪他們一起用餐

春節將屆，台中榮民總醫院感念榮民為國付出，院長陳適安、台中市榮服處及福華飯店等單位，今天前往探視獨居榮民，並送上五星級的...

台中后里馬場變身魔法樂園 新春揮別疫情再現歡樂笑容

春節年假長達9天，台中市后里馬場重新開園，即日起至2月底，推出「2022魔幻藝術嘉年華」活動，有逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈...

南投仁愛「發祥明隧道」今通車 逾2千村民往返受惠

南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K因逢雨易坍，縣府向中央爭取1.43億元災修，並新建「發祥明隧道」，原訂今年3月完工，但...

補足台中山區最後一哩路！「梨山幸福巴士」試營運開跑

台中梨山山區地處偏遠，導致交通不便，市府特別規劃「梨山幸福巴士」，並於24日開始試營運，未來民眾可透過手機APP及電話預...

影／麗寶樂園加強防疫 增加清消頻次、設國家級防疫門

中央流行疫情指揮中心公告，即日起至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，麗寶樂園渡假區推出防疫5+1措施，設置國家級防疫門、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。