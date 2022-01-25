南投仁愛「發祥明隧道」今通車 逾2千村民往返受惠

南投縣仁愛鄉縣道投89線46.3K因逢雨易坍，縣府向中央爭取1.43億元災修，並新建「發祥明隧道」，原訂今年3月完工，但工程進度超前，去年底申報竣工驗收，今通車啟用，沿線3村6部落逾2000名居民下山交通往返將會更安全。

縣府指出，投89線力行道路過去逢雨必坍，而有「台灣最爛道路」之稱，但經縣府積極爭取經費改善，路況品質逐年提升，其中46.3K處因泰利風災嚴重受損，坍了修、修了又坍，沿線3村6部落逾2000名居民很多時候只能繞山路回家。

為讓當地居民有一條安全回家的道路，縣府為此向中央爭取「發祥明隧道災修復建工程」興建明隧道通過土石坍滑區，而經公路總局核定1億3940萬元，前年9月動工，期間又因豪雨致邊坡坍方，便向中央追加經費至1.43億元加固邊坡。

而因施工期間氣候穩定，且在縣府督促及工程人員努力下，原訂今年3月25日完工，提早在去年底就申報竣工，經驗收確認安全無虞，今天通車啟用，林明溱、立委許淑華、代理鄉長張子孝、議員廖文賢及林芳伃等人也到場剪綵見證。

林明溱說，縣府提報災修工程不僅提早完工，其明隧道設計及工程品質更是堅固，讓6部落居民有安全便捷的道路能通行，是春節前最棒的禮物；此外，也規劃從發祥村至台14甲線的力行產業道路起點施作水泥路面，讓該路線交通更完善。