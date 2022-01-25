補足台中山區最後一哩路！「梨山幸福巴士」試營運開跑

台中梨山山區地處偏遠，導致交通不便，市府特別規劃「梨山幸福巴士」，並於24日開始試營運，未來民眾可透過手機APP及電話預約搭乘，再用市區合法轉型的汽車客運接駁，將大梨山地區的民眾，平安送回到家門口。

台中市交通局推動「幸福巴士2.0」計畫，輔導在地梨山社區發展協會營運，並招募在地駕駛，以在地人服務在地人的理念，24日進行試營運，提供有需求的民眾預約體驗搭乘，同時將滾動檢討強化平台系統功能，期望提升偏鄉居民交通便利性，補足偏鄉公共運輸最後一哩路，照顧在地民眾就學、就醫及採買的日常所需。

交通局長葉昭甫指出，去年初，交通局將往返梨山與谷關的市區公車部分班次延駛至豐原區，使梨山往返台中的公共運輸骨幹達到一定供給規模，但公車停靠站點位在主要道路上，離當地居民實際生活圈還有一段距離，加上四大部落間道路狹小，現有公車無法行駛，也無計程車營運，居民返家的最後一哩路仍有服務缺口。

梨山幸福巴士也就是梨山1路公車，主要服務和平區梨山里及平等里範圍內的四大部落，規劃定班定線及彈性路線，以綠底白字車牌的小客車，提供更優質的及門及戶服務，除了透過手機APP預約外，也可以使用電話預約，方便在地民眾依自身需求安排搭乘，且搭乘梨山1路公車持電子票證刷卡全程免費，便利民眾無縫轉乘既有公車通往市區。