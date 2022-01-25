快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／麗寶樂園加強防疫 增加清消頻次、設國家級防疫門

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶國際賽車場卡丁車每日消毒，帽套每場更換，讓遊客安心下場競速。圖／麗寶樂園提供
麗寶國際賽車場卡丁車每日消毒，帽套每場更換，讓遊客安心下場競速。圖／麗寶樂園提供

中央流行疫情指揮中心公告，即日起至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，麗寶樂園渡假區推出防疫5+1措施，設置國家級防疫門、增加清消頻次，確保遊客的旅遊安全。

麗寶樂園表示，春節期間渡假區推出多項優惠，包括12歲以下免費玩樂園，生肖屬虎可玩實境密室逃脫享兩人同行一人免費，Outlet消費滿額送刮刮卡等好康。

樂園指出，為提高防疫規格，麗寶樂園渡假區特別設置多個「國家級防疫門」，踏入防疫門即開啟AI辨識，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒，高規格防疫，出遊消費最放心。

麗寶樂園渡假區指出，防疫5+1措施於各場域實施包括，推廣零接觸入園 : 官網線上購票、售票機購票，入場持QR CODE掃電子閘門可直接入場，減少與現場人員接觸； 遊客進場填寫1922實聯制，並於多個入口設置國家級智慧防疫門、遊客全程戴口罩、渡假區多點設置酒精；欲進入Outlet停車場之消費者須於入口處完成體溫量測與實聯制才可進場。

加強場域消毒方面， 樂園遊樂設施每趟搭乘結束立即消毒，每場次劇場結束後消毒，春節期間樂園每天開園前消毒車噴灑消毒液；現場設施、廁所、置物櫃、電梯、廁所、公共座位區提高消毒頻率為一天8次；飯店公共區域定時每2小時以酒精擦拭消毒，包含電梯按鈕、手扶梯扶手、大門把手，房間床單備品、餐廳餐具都經過高溫殺菌；卡丁車每場次結束後裝備、護具與車輛立即消毒，卡丁車須自備頭套或於現場購買，頭套不重複使用。

防疫用餐安全部分， 餐廳服務人員須要配戴口罩和面罩，遊客於渡假區內不得邊走邊吃；社交安全距離，排隊保持社交安全距離、探索世界與遊行表演取消互動橋段；員工防護工作，每天量測體溫，自主健康管理實聯制、全程配戴口罩等、餐飲相關人員須施打疫苗等。

麗寶樂園渡假區推出防疫5+1大招，加強消毒，春節每天出動消毒車。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區推出防疫5+1大招，加強消毒，春節每天出動消毒車。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園 口罩 實聯制

延伸閱讀

Omicron疫情狂燒 口服藥抵台完成防疫最後拼圖

國門之都防疫 本土群聚頻傳拉抬聲勢「拆籃框」創鄭文燦聲量最高

台灣燈會限定版一卡通 限量1萬張明起開賣

巴拉圭在WHO為台發聲 外交部籲接納台參與防疫

相關新聞

彰化縣府成立玩具銀行 0到6歲可在5據點免費外借

彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，只要家裡有0到6歲的孩童或是保母從業人員都可免費辦證，在溪湖鎮彰化縣兒童青少年福利...

影／麗寶樂園加強防疫 增加清消頻次、設國家級防疫門

中央流行疫情指揮中心公告，即日起至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，麗寶樂園渡假區推出防疫5+1措施，設置國家級防疫門、...

溪州焚化廠續約回饋 水尾村繼續幸福15年

彰化縣最幸福的溪州鄉水尾村，今天發放設籍及實際居住滿3年的60歲以上長者，春節禮金每人3000元，今年因Covid-19...

南投綠雕園區29日開園 春節入場打卡送香草植物

國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」耗時3年多打造，29日起開放免費入園，並於2月1至6日（初一至初六）推出「橋嚮...

台中太平永成北路下雨道工程卡關 立委何欣純籲盡速做

台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻...

影／清秀女警拍校園反性騷影片 獲內政部競賽佳作表揚

台中市第五警分局在去年8月間，找來長相清秀的女警張又孋，拍攝反性騷擾校園宣導影片，製成光碟後，廣發到轄內各級學校宣導，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。