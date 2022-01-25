影／麗寶樂園加強防疫 增加清消頻次、設國家級防疫門

中央流行疫情指揮中心公告，即日起至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，麗寶樂園渡假區推出防疫5+1措施，設置國家級防疫門、增加清消頻次，確保遊客的旅遊安全。

麗寶樂園表示，春節期間渡假區推出多項優惠，包括12歲以下免費玩樂園，生肖屬虎可玩實境密室逃脫享兩人同行一人免費，Outlet消費滿額送刮刮卡等好康。

樂園指出，為提高防疫規格，麗寶樂園渡假區特別設置多個「國家級防疫門」，踏入防疫門即開啟AI辨識，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒，高規格防疫，出遊消費最放心。

麗寶樂園渡假區指出，防疫5+1措施於各場域實施包括，推廣零接觸入園 : 官網線上購票、售票機購票，入場持QR CODE掃電子閘門可直接入場，減少與現場人員接觸； 遊客進場填寫1922實聯制，並於多個入口設置國家級智慧防疫門、遊客全程戴口罩、渡假區多點設置酒精；欲進入Outlet停車場之消費者須於入口處完成體溫量測與實聯制才可進場。

加強場域消毒方面， 樂園遊樂設施每趟搭乘結束立即消毒，每場次劇場結束後消毒，春節期間樂園每天開園前消毒車噴灑消毒液；現場設施、廁所、置物櫃、電梯、廁所、公共座位區提高消毒頻率為一天8次；飯店公共區域定時每2小時以酒精擦拭消毒，包含電梯按鈕、手扶梯扶手、大門把手，房間床單備品、餐廳餐具都經過高溫殺菌；卡丁車每場次結束後裝備、護具與車輛立即消毒，卡丁車須自備頭套或於現場購買，頭套不重複使用。