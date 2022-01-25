快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

中市春節疫苗接種不打烊 農曆年後加開快打站

中央社 / 台中25日電

因應國內疫情升溫，台中市長盧秀燕今天在市政會議中指出，春節連假除大年初一及初二休診外，疫苗接種不打烊，而春節過後將加開快打站，為符合資格的長者接種莫德納疫苗

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提供各縣市疫苗施打第3劑，台中市政府也於上週起連開快打站，為長者施打疫苗，持續提升台中疫苗涵蓋率。

盧秀燕在市政會議中表示，台中市過年期間持續提供市政服務，包含環保清潔、交通安全、消防安全、經濟活動及藝文活動等。更重要的是春節期間防疫不打烊，市府非但沒有休息還會提高戰備，視疫情隨時滾動調整，必要時會在春節期間加嚴防疫，屆時將透過相關系統通知市民朋友，請大家配合。

春期連假期間，盧秀燕指出，台中市持續提供疫苗施打服務，除大年初一及初二休診外，各醫療院所從除夕至大年初六都有疫苗施打服務，總計有216家次院所、開設462診次門診，感謝醫療院所的協助，也歡迎市民朋友於春假期間預約施打。

由於中央流行疫情指揮中心將於年後供應各縣市莫德納疫苗，盧秀燕說，若中央疫苗能夠如期供應，台中市將安排於2月14、15日加開快打站，為65歲以上長者及滿55歲的原住民朋友施打第3劑，等過完年後里鄰長會發放施打通知。

莫德納疫苗 疫情 台中市

延伸閱讀

台中春節門診打疫苗 29日起高中以下校園暫停開放

六都唯一！台中無本土案例 盧秀燕推測因疫苗注射率優於全國平均

北部確診收容滿擬移至台中 盧秀燕：同島一命 全力協助

影／今本土+23今年最多！ 盧秀燕夜查KTV 客喊：市長好

相關新聞

彰化縣府成立玩具銀行 0到6歲可在5據點免費外借

彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，只要家裡有0到6歲的孩童或是保母從業人員都可免費辦證，在溪湖鎮彰化縣兒童青少年福利...

影／麗寶樂園加強防疫 增加清消頻次、設國家級防疫門

中央流行疫情指揮中心公告，即日起至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，麗寶樂園渡假區推出防疫5+1措施，設置國家級防疫門、...

溪州焚化廠續約回饋 水尾村繼續幸福15年

彰化縣最幸福的溪州鄉水尾村，今天發放設籍及實際居住滿3年的60歲以上長者，春節禮金每人3000元，今年因Covid-19...

南投綠雕園區29日開園 春節入場打卡送香草植物

國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」耗時3年多打造，29日起開放免費入園，並於2月1至6日（初一至初六）推出「橋嚮...

台中太平永成北路下雨道工程卡關 立委何欣純籲盡速做

台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻...

影／清秀女警拍校園反性騷影片 獲內政部競賽佳作表揚

台中市第五警分局在去年8月間，找來長相清秀的女警張又孋，拍攝反性騷擾校園宣導影片，製成光碟後，廣發到轄內各級學校宣導，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。