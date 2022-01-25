彰化縣府成立玩具銀行 0到6歲可在5據點免費外借

彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，只要家裡有0到6歲的孩童或是保母從業人員都可免費辦證，在溪湖鎮彰化縣兒童青少年福利服務中心以及在彰化、鹿港、二林的育兒親子館與員林托育資源中心都可借到免費玩具及玩具書等，外借回家使用歸還期限為7到14日。

彰化縣長王惠美指出，不同年紀及性別的孩子對玩具的需求不同，家長在教養中要花很多心思與金錢來購買適合的玩具，孩子玩玩具的年齡很短，玩具容易堆積太多無法處理，所以成立彰化縣玩具銀行，現場有專業人員協助家長指導操作玩具，也有修復玩具的專業。

員林托育資源中心由中州科技大學承辦，校長黃思倫表示，玩具銀行可以讓偏鄉或弱勢家庭孩子有玩具陪伴，創造孩子美好的記憶，期望日後能夠擴大到全彰化。

縣府社會處指出，這次新採購的新教具玩具有126組、繪本96組，提供大肌肉、小肌肉、感官類、認知類、語言類、益智類、美感類、扮演類及生活自理類等9大類教玩具。