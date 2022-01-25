快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣府成立玩具銀行 0到6歲可在5據點免費外借

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，提供兒童借用。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，提供兒童借用。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，只要家裡有0到6歲的孩童或是保母從業人員都可免費辦證，在溪湖鎮彰化縣兒童青少年福利服務中心以及在彰化、鹿港、二林的育兒親子館與員林托育資源中心都可借到免費玩具及玩具書等，外借回家使用歸還期限為7到14日。

彰化縣長王惠美指出，不同年紀及性別的孩子對玩具的需求不同，家長在教養中要花很多心思與金錢來購買適合的玩具，孩子玩玩具的年齡很短，玩具容易堆積太多無法處理，所以成立彰化縣玩具銀行，現場有專業人員協助家長指導操作玩具，也有修復玩具的專業。

員林托育資源中心由中州科技大學承辦，校長黃思倫表示，玩具銀行可以讓偏鄉或弱勢家庭孩子有玩具陪伴，創造孩子美好的記憶，期望日後能夠擴大到全彰化。

縣府社會處指出，這次新採購的新教具玩具有126組、繪本96組，提供大肌肉、小肌肉、感官類、認知類、語言類、益智類、美感類、扮演類及生活自理類等9大類教玩具。

社會處表示，彰化縣玩具銀行招募志工成立「玩具特工隊」，培養志工修復及操作指導教玩具等專業能力，成員來自托育資源中心、育兒親子館、圖書館、衛生所、社區發展協會等，目前已有52人參與，只要年滿16歲以上民眾，對兒童及少年福利服務有興趣及熱忱者皆歡迎加入。

彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，減少家庭買玩具的負擔。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，減少家庭買玩具的負擔。記者林敬家／攝影

托育

延伸閱讀

彰化春節開放打Covid-19疫苗 衛生局公布9天診次及廠牌

回饋在地！彰化振興抽獎首波送出20台PGO Ur2電動機車

彰化員林燈會主燈「虎來寶」今亮相 30日晚間將點燈開跑

古典美女國樂悠揚 宣傳「彰化300 古城踩街趣」

相關新聞

彰化縣府成立玩具銀行 0到6歲可在5據點免費外借

彰化縣政府今天成立「彰化縣玩具銀行」，只要家裡有0到6歲的孩童或是保母從業人員都可免費辦證，在溪湖鎮彰化縣兒童青少年福利...

影／麗寶樂園加強防疫 增加清消頻次、設國家級防疫門

中央流行疫情指揮中心公告，即日起至2月7日維持疫情警戒標準為第二級，麗寶樂園渡假區推出防疫5+1措施，設置國家級防疫門、...

溪州焚化廠續約回饋 水尾村繼續幸福15年

彰化縣最幸福的溪州鄉水尾村，今天發放設籍及實際居住滿3年的60歲以上長者，春節禮金每人3000元，今年因Covid-19...

南投綠雕園區29日開園 春節入場打卡送香草植物

國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」耗時3年多打造，29日起開放免費入園，並於2月1至6日（初一至初六）推出「橋嚮...

台中太平永成北路下雨道工程卡關 立委何欣純籲盡速做

台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻...

影／清秀女警拍校園反性騷影片 獲內政部競賽佳作表揚

台中市第五警分局在去年8月間，找來長相清秀的女警張又孋，拍攝反性騷擾校園宣導影片，製成光碟後，廣發到轄內各級學校宣導，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。