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溪州焚化廠續約回饋 水尾村繼續幸福15年

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣水尾村張姓村民幫家人領取，鄉長江淑芬和水尾村長蔡華南。記者簡慧珍／攝影
彰化縣水尾村張姓村民幫家人領取，鄉長江淑芬和水尾村長蔡華南。記者簡慧珍／攝影

彰化縣最幸福的溪州鄉水尾村，今天發放設籍及實際居住滿3年的60歲以上長者，春節禮金每人3000元，今年因Covid-19疫情停辦多項活動，改送每戶一個炒菜銘和兩盒口罩；水尾村長蔡華南說，溪州焚化廠續約營運15年，水尾村民可以繼續幸福15年。

符合資格的水尾村民陸續到達水尾村社區活動中心領春節禮金，鄉長江淑芬和村長蔡華南到場幫村民數鈔票，放進紅包袋之後交給領取人，叮嚀收好現金。張姓村民年年都幫兄姊和弟弟領春節禮金，眉開眼笑的說，住水尾村的福利很好，絕對不考慮搬走。

村長蔡華南說，水尾村溪州焚化爐所在地，彰化縣環保局訂出回饋比例，水尾村30%，溪州鄉公所20%，埤頭鄉公所25%，竹塘鄉公所20%，剩餘5%用在環保局維護焚化廠設施，水尾村成立回饋金管理委員會，年年發放重陽敬老禮金和春節禮金給符合資格的資深村民，今年重陽節禮金6千元，春節禮金3千元。

「其它村的人口難免有所增減，只有水尾村人口從不減少。」鄉長江淑芬表示，水尾村民長期受焚化爐空氣汙染，獲得回饋金最多也是合理，水尾村回饋金管理委員會提前一年把下年度年度預算呈報彰化縣政府環保局審查，通過後交付委員會執行，所有經費都在造福水尾村，專款專用，公開透明，村民都樂意長住水尾村。

溪州焚化廠回饋在地水尾村和周邊鄉公所20年，去年焚化廠重新遴選包商營運，續約15年，環保局沒調整回饋比例；蔡華南說，水尾村可以再幸福15年。

彰化縣溪州鄉水尾村今天發放設籍滿3年、60歲上村民春節禮金，每人3000元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉水尾村今天發放設籍滿3年、60歲上村民春節禮金，每人3000元。記者簡慧珍／攝影

春節 焚化爐

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