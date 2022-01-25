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南投綠雕園區29日開園 春節入場打卡送香草植物

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照

國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天綠雕園區」耗時3年多打造，29日起開放免費入園，並於2月1至6日（初一至初六）推出「橋嚮幸福市集」及花卉樹石展，且入園打卡送香草植物，送完為止，民眾不妨利用春節連假南投走春。

南投縣長林明溱說，國姓交流道「橋聳雲天」曾獲選「台灣公路八景」之一，橋下空地廣大卻閒置長草，十分可惜，為此指示農業處規劃營造成乾淨整潔且具特色的綠雕園區，並串連國姓周邊景點及產業，成為烏溪線觀光軸線的另一個亮點。

經縣府與高公局溝通達成共識，歷時3年多時間，「橋聳雲天綠雕園區」趕在今年農曆春節前完工，而其園區占地約10公頃，入口大門即以國姓鄉糯米橋為入口意象，進入園區以平坦步道連接各園區造景，除綠雕裝置藝術，還有大片花海。

農業處表示，綠雕園區前半段使用素有「愛情花」之稱的百子蓮營造花海景色，再以和風造景作為銜接，步道兩旁大量種植蜜源植物「澤蘭」誘蝶，以後每年3至9月可賞蝶，同時廣栽流蘇花及水杉，不同季節將有不同的亮點。

此外，園區內除了有以當地名為發想的「福龜」、保育類動物「石虎」及「台灣黑熊」3座大型綠雕意象，還有水鹿、山豬、蝴蝶、牛車等中小型綠雕，並種植大面積草皮營造親子共遊的環境，遊客也能更近距離欣賞到橋聳雲天的橋墩之美。

林明溱表示，「橋聳雲天綠雕園區」已完工，將於29日起開放免費入園，為推廣在地農特產業及形塑觀光資源，並因應即將到來的春節連假，該園區也於大年初一（1日）到初六（6日）上午10時至下午5時推出「2022橋嚮幸福市集」。

現場屆時由福龜休閒農業區辦理「在地咖啡及小農市集」，還有埔里台一農場、大湳、埔里花卉生產合作社的「花卉展」及南投縣樹石雅品學會「樹藝展」，活動期間入場打卡就送香草植物，送完為止，相關場次也延續至2月前周末假日。

國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照
國道6號國姓交流道下「橋聳雲天綠雕園區」趕在春節前完工，29日起開放免費入園。圖／本報資料照
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南投 春節 連假

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