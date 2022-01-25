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台中太平永成北路下雨道工程卡關 立委何欣純籲盡速做

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻遲未見工程進行。圖／何欣純提供
台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻遲未見工程進行。圖／何欣純提供

台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻遲未見工程進行。水利局副局長韓乃斌今指出，先前因牽涉私有地取得困難，使得該案一直無法報請中央核准取得經費，不過現已決定重新設計改道，並正準備簽報中央，一等簽准就可以動工。

據了解，永成北路一帶經常遇雨則淹，居民多年來飽受淹水之苦，立委何欣純等地方民意代表在前年、去年都曾邀官員會勘爭取，官員都說願意協助改善，但卻一直遲未見工程進行。

韓乃斌說，G幹線雨水下水道工程計畫從永成北路施作到頭汴坑溪，長1200公尺，施工經費預計近億元。原規畫路線因為經過私有地，牽涉徵收問題，在地主不同意下若仍按原計畫將曠日廢時，因此決定變更原規畫，把施作路線改經由長億國小旁，不但校園用地易取得，還可以解決人行道舖面的問題。

他說，因為中央的前瞻經費補助須在用地沒有問題下才能進行，此案先前因用地問題未解決而未能簽報，但現在因變更了路線，已經可以提案，並待中央同意補助經費，以及市府配合相關款項後即可進行。

何欣純指出，永成北路一帶有數百戶居民，對解決淹水問題莫不期盼，希望水利局盡快簽報中央，讓工程得以進行，若有何困難，她亦會協調中央協助解決。

台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純（左）等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻遲未見工程進行。圖／何欣純提供
台中市太平區永成北路一帶遇雨即淹，立委何欣純（左）等民意代表爭取改善多時，市府計畫興建「G幹線雨水下水道工程」下水道工程改善卻遲未見工程進行。圖／何欣純提供

何欣純 水利局 淹水

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