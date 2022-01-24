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追愛來台...97歲陸配管奶奶失去百歲老伴 志工陪伴圍爐

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
弘道老人福利基金會彰化縣「員林好客廳」今天邀97歲高齡獨居的管奶奶一起包水餃，並在志工陪同下提前圍爐。記者林宛諭／攝影
弘道老人福利基金會彰化縣「員林好客廳」今天邀97歲高齡獨居的管奶奶一起包水餃，並在志工陪同下提前圍爐。記者林宛諭／攝影

弘道老人福利基金會彰化縣「員林好客廳」今天邀97歲獨居的管奶奶來包水餃，管文英74歲來台又重新嫁給因戰火分離的初戀情人，兩人的烽火情緣還曾拍成紀錄片《來得及說再見》，但百歲老伴2年前過世，她在中國的家人也因疫情無法來台看她，弘道特別安排和管奶奶包水餃，陪管奶奶提前圍爐。

中國山東省膠州縣人管文英17歲就嫁給青梅竹馬的李福堂，但李福堂跟隨軍隊來到台灣，兩人分隔兩地又各自嫁娶，後來兩人在另一半都過世後又重逢，23年前74歲的管文英來台二度嫁給李福堂，曾經是年紀最高的陸配，老來伴互相照顧，還曾被拍成紀錄片，感動許多人，但百歲李爺爺2年前過世，留下獨居的管奶奶。

管奶奶在中國的家人也因疫情無法來台和她一起過年，弘道老人基金會為了讓管奶奶能感受到年節氣氛，安排和奶奶一起包水餃圍爐，更由管奶奶擔任主廚，示範教學如何包餃子，並分享以前自己滷蹄膀做法，巨廚食品也提供人蔘烏骨雞湯、萬巒腿庫、櫻花蝦米糕、芙蓉海鮮羹等年菜，讓志工們陪著管奶奶一起圍爐。

「說不出來的高興」管奶奶說，年紀大了，眼睛看不清楚了，一個人在家打開電視，也只能用聽的，今天可以和大家一起吃飯特別開心。

弘道老人福利基金會在彰化服務593位長者，彰化助老委員會主委施進興說，每到年節前長輩們更需要實際的陪伴關懷來降低長輩的孤獨感，弘道今年預計要籌募550萬元寒冬助老與常年關懷服務經費，不過在農曆年前經費缺口仍逾295萬，也歡迎民眾捐款一起助老度寒冬、過好年。

弘道老人福利基金會彰化縣「員林好客廳」今天邀97歲獨居的管奶奶擔任主廚，一起包水餃、下水餃，並在志工陪同下提前圍爐。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會彰化縣「員林好客廳」今天邀97歲獨居的管奶奶擔任主廚，一起包水餃、下水餃，並在志工陪同下提前圍爐。圖／弘道老人福利基金會提供

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