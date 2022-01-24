彰化員林燈會主燈「虎來寶」今亮相 30日晚間將點燈開跑
彰化縣員林燈會於1月30日晚間7點將點燈開跑，主燈「虎來寶」今天亮相，主燈區設在舊百果山遊樂區，將搭配百果山溜滑梯與可愛萌虎造型設計燈區，另在員林公園、火車站、三角公園、鳳梨公園等處設副燈區，讓民眾打卡拍網美照。
員林市今年燈會以「萌虎總動員!福虎生豐一整年」為主題規劃燈區，將從1月30日起至2月15日歡慶到元宵，今天員林市長游振雄、員林市代會主席賴東位、
交通部觀光局參山國家風景區管理處處長曹忠猷一起公佈今年主燈虎來寶，員林市也開始佈置各燈區。
游振雄說，感謝彰化縣政府補助及交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資千萬進行「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」，市公所今年特別將燈會主燈區設在舊百果山遊樂區，並結合藤山步道等附近休閒觀光景點，希望吸引更多遊客，讓百果山風華再現。
員林燈會今年主燈虎來寶以百果山溜滑梯與可愛萌虎造型為設計主軸搭配燈光及音樂設計，另5座員林在地水果造型副燈及5公尺高發光腕龍、土地公婆花燈、關聖帝君花燈、扶輪社徽花燈、還有光耀員林打卡牆。
副燈區包括員林公園有虎力旺旺來、揮手虎、花現員林、富貴員林、迎虎年樂新年等5座燈區及浪漫員林的心型光廊外、三角公園、員林火車站、鳳梨公園等皆設有燈區，萬年路還有3500盞彩繪燈籠，員林穀倉與警察故事館光環境營造絢麗的視覺體驗；從員林火站為起點，沿途民權街、光明街、三民街等以各種不同特色光環境打造絕美燈海隧道，要讓員林的夜空越夜越美麗。
1月30日晚間7點點燈後，並安排彰化在地獨立樂團宋德鶴與電音女神潘嘉麗表演，民眾還可領取虎年造型小提燈；2月13日元宵節活動也從晚間7點開始，有金曲歌王許富凱等表演和猜燈謎活動，民眾只要提著點燈活動贈送的虎年小提燈還可領取限量小禮物。
燈會期間假日在主燈區及員林公園晚上7點到9點都有精彩表演節目外，還有集點活動，民眾完成集章可至主燈區服務台兌換小禮物，另配合防疫於主燈區也發放限量版燈會口罩，1月30日至2月6日及2月12、13日有接駁車連接雙燈區到百果山與員林公園，燈會期間百果山與員林公園邊實施交通管制，民眾可搭乘免費接駁巴士前往賞燈。
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