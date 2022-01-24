7期旁市政路延伸卡在土地價購落差大 中市府：持續溝通

台中市西屯區市政路延伸開闢工程，今召開第二期安和路至環中路協議價購會，當地鄰近台中七期黃金地段，地主怒批有的土地估價低到每坪11萬多，高舉白布條「人神共憤，強徵土地」、「偏離實價」、「踐踏農民」。

市府2020年起分3年編列市政路土地徵收費，共33億元；建設局長陳大田表示，逾1/4地主繳回協議價購同意書，顯見相關價格符合市場行情。估價師表示部分徵收地價低，是因位在裏側或農地，須依使用現況作為架構依據，市府將持續溝通。

不少地主高聲抗議，強調「差兩三米路就是環中路，卻不算臨路？」抨擊估價師「你最大？畫出來就算數？」、「到底有沒有現勘！」，一名農婦氣極「1000坪換不到100坪！」。

地主自救會會長廖德敏表示，「市府黑箱作業」帶領怒轟協議價購金額低至每坪11萬元左右，明顯遠低於市價行情，踐踏農民剝奪地主權利。

另有民眾抱怨「市政府傲慢」，沒幾天就要過年了，趕在這種時間又是平常日開協價購會，民眾得請假。

市政路工程總長1950公尺，自救會指土地協議價購每坪約11萬7000元的土地，價格過低。

第二期安和路至環中路段所有權人348人，超過1/4地主繳回協議價購同意書，顯見相關價格符合當地市場行情，市政路延伸工程從工業區一路至環中路，市府2020年起分3年編列用地費，共33億元。

第一階段安和路至工業區一路已全數協議價購取得，將持續推動第二階段安和路至環中路用地取得。

建設局說，該案尚在協議價購階段，針對所有權人反映協議價購價格偏低、鄰近成交案例價格等，市府請估價師重新審慎檢視，若經檢視確實造成價格影響，將再提送相關會議審議，市府持續與所有權人溝通協調，確保地主權益，完成全段用地取得作業。