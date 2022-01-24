林務局開放兩輪車行駛丹大林道 引發布農族人反彈堵路

林務局公告今起開放兩輪車輛可行駛南投縣信義鄉丹大林道後，引發布農原住民強烈反彈，一早即前往南投林管處丹大工作站陳情，要求林務局撤銷公告，並揚言必要時，不排除將圍堵道路以癱瘓丹大林道通行功能，丹大站主任孫宗志表示，已代表族人的陳情晝，溝通將持續進行中。

信義鄉長全志堅、縣議員全文才等人指出，台電日前再度完成此孫海橋址的鋼便橋架設，使得丹大山域對外不必涉水、溯溪進出後，民眾便可依林務局公告騎腳踏車、機車等兩輪車輛，沿著丹大林道親近七彩湖、六順山遊玩，基於該山域是布農傳統祖靈聖地，林務局未經部落會議同意，就公告對外開放，讓布農族人覺得有被不尊重的感覺。

布農族人強調，丹大林道地質十分脆弱，且去年因豪大雨受創的諸多路段尚未完成修復，加上一般民眾對此地形及環境不熟悉，貿然開放恐衍生更多的登山意外發生，也是族人反對開放的原因之一，盼林務局有關單位三思。

南投林管處回應說，丹大及七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但因不再是非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非林務局維護管轄的林道，目前也無法源可限制人員或車輛進入，難以進行總量管制，但為能確實掌握民眾入山狀況，只能於丹大林道4.5公里處二分所駐在所，勸導入山民眾配合登記，以掌握民眾入山狀況。