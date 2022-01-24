因應民進黨勝利方程式 台中藍營設新發言人群迎戰

民進黨發展出選舉「勝利方程式？」因應年底大選，國民黨台中市黨部設置7年級發言人群備戰。市黨部主委林敏霖表示，新成軍的發言人群來自基層優秀青年，有年輕里長、刪Q戰將、新創公司負責人及台大博士生。國民黨加強火力，為民發聲。

林敏霖說，從中二補選「議顏堂」可見社會輿論被民進黨控制引導，幾乎只監督在野黨，且無法了解事實全貌。市黨部決議增置發言人群，集中火力，因應年底大選。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋是年輕里長、台灣新世代關懷協會秘書長、豐原區棒球委員會主委、豐原區籃球委員會副主委，長期投入青年事務與體育運動推廣，曾任立委江啟臣服務處副主任、蔣孝嚴國會助理、行政院大陸委員會副研究員等職。

鄭伯其現任大里區立仁里長、大里區公所區政諮詢委員、曾任大里市民代表、立委江連福特助等職，從退伍後20年來都在基層服務，最了解民眾的需求，去年參與發起立委陳柏惟罷免案，被視為刪Ｑ戰將。

許育璿曾任資訊公司總經理，目前是新創公司負責人，熟悉新媒體發展趨勢，了解青年就業或創業不易，也明白新創產業的環境與需求；從2020年5月起擔任市黨部的無給職數位執行長及台中市文化基金會副執行長，協助組織數位化與新媒體宣傳。

劉昱佑為台大統計、農業經濟雙碩士，曾任國民黨青年團總團長暨中常委、全國各界慶祝青年節籌委會總召；大學期間投身學自治與地方事務，長期關注台中市政，曾擔任台中市政府青年事務審議委員會青年代表與青年諮詢委員。