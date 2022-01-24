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華山基金會孤年年菜不足百份 有待社會送愛到家

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會今天邀請孤老和謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳一起包水餃，現包現煮現吃。記者簡慧珍／攝影
華山基金會今天邀請孤老和謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳一起包水餃，現包現煮現吃。記者簡慧珍／攝影

華山基金會一連19年送愛心年菜給孤老，彰化區過去６年如果募不足，都由謝言信謝林玉鶯文教基金會捐助補滿，今年兩基金會合作，翻轉募年菜策略，已募集約1500份，尚缺100多份，本周可望到位。

華山基金會今天包水餃慶團圓，同時籲請社會善心人士和團體「愛心年菜，把愛送到家」，包水餃活動考慮Omicorn疫情有緊繃趨勢，縮小規模，上午社工員接78歲房姓、76歲楊姓兩名獨居長者，到埔鹽鄉72歲顏姓獨居長者的住處，和謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳一起包水餃辭舊歲迎新年。

今天水餃餡料特別豐富，採用埔鹽鄉種植的高麗菜，切碎菜葉，用鹽略醃去水，攪拌豬肉丁、鮮蝦丁、香腸丁，總共包了近100個水餃，現包現煮現吃40個，另外60個分成3袋讓獨老各自帶回。享用現煮熱騰騰水餃的顏姓長者說，「現煮的口味就係嘸同款，好吃。」

華山基金會彰化區天使網部縣站長黃玉芬說，每年募款約1600份愛心年菜，6年前到最後關頭還不夠約兩成，謝言信謝林玉鶯文教基金會獲知，一口氣捐滿讓基金會彰化區達標，接著年年如此；今年需要1649份年菜，謝言信謝林玉鶯文教基金會和華山基金會攜手募集，帶頭認捐300份，目前還有100多份的缺口，希望善心人士能關懷孤老認捐年菜，給他們溫暖的春節。

水餃 年菜 彰化

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