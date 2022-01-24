NET連8年送幸福 南投草屯門市封館供家扶兒挑衣

添新衣迎新春，對不少弱勢家庭是種奢望，本土服飾品牌NET為此發放提貨券給南投家扶中心，其草屯碧山門市今更提早營業，封館讓受扶助兒少選購新衣，南投家扶表示，該業者義舉並未因疫停歇，連續8年送幸福讓該中心受扶助兒少。

南投家扶指出，縣內家扶扶助兒少逾3000人，每年需募集物資負擔不輕，平時能協助受扶助家庭的多是二手衣，孩子大多是只能穿「恩典牌」，本土服飾品牌NET知其處境，8年前針對該中心提供愛心提貨券讓受助兒少能在年前買新衣。

該服飾NET草屯碧山門市今為此提早營業並封館，不少受扶助家庭的家長帶著孩子到店內挑選衣物，館內只有店員、家扶人員協助陪同，他們不用擔心其他顧客的眼光，孩子們可以放開心胸自行挑選需要且喜愛的款式。

「終於可以挑自己喜歡的衣服了！」就讀小六的阿昌說，媽媽幫人按摩養他和弟弟，但收入不穩定，日子節儉，家中衣服多是撿別人的，但難免尺寸不合或有汙漬皺褶，但知道媽媽辛苦，所以也不會多說，今年有機會自己買新衣服，很感動。

對此，南投家扶表示，人生而在世，怎麼能可能沒有自己的想法，但不少弱勢家庭礙於經濟，無法讓孩子自由選擇，NET公司知道他們的處境，不僅愛心捐助更設身處地為其著想，特別用封館讓家扶兒少盡情選購，尊重兒少的選擇權與感受。