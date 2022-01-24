春節9天連假中捷加班疏運 尖峰每8分鐘1班

台中捷運公司首度碰上春節連假，春節連假9天將適度加密班距，1月29日、2月1日至6日（初一至初六）假日尖峰時段為8分鐘1班，其餘均為10分鐘班距；中捷表示，持續加強防疫措施，全程戴口罩。

中捷公司表示，1月30日（小年夜）、31日（除夕）為假日全日10分鐘班距；1月29日、2月1日至6日（初一至初六）為假日尖峰（16時至19時）8分鐘班距、離峰10分鐘班距。中捷指出，車站如出現人潮擁擠，將加強人流管控，視情況啟動人潮管制作業，加派列車疏運。

另面對不斷變化的疫情，中捷公司持續加強各項防疫措施，所有隨車人員均完成兩劑疫苗接種。中捷公司再次呼籲旅客，搭乘捷運須全程戴口罩，配合車站紅外線熱顯像儀量測體溫，實聯制，使用車站提供的酒精消毒雙手，候車時須保持社交距離。