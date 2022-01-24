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古典美女國樂悠揚 宣傳「彰化300 古城踩街趣」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，並有精彩的表演活動。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，並有精彩的表演活動。記者劉明岩／攝影

彰化市公所推出的「彰化300古城慶典之都系列活動」，重頭戲之一的「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，當晚在彰化火車站還有熱鬧的晚會表演。但相關活動仍須配合中央疫情指揮中心的防疫指示，進行滾動式檢討。

2月12日的踩街路線為：介壽生活藝文館前->民生路->曉陽路->民族路->關帝廟->開化寺->三角公園->和平路->陳稜路->元清觀->光復路->彰化市公所（評分點）->彰化火車站。踩街趣活動，除有陣頭、學校團體參與外，也邀請了多達13隊團體參與，另在民族路合作金庫前增設一處表演舞台，以音樂及舞蹈的演出輪番上陣。

市長林世賢表示，除了已報名的團體外，當天也歡迎市民提燈參與，公所大門口將設有一般民眾報到處，參與踩街民眾報到時可領取晚會摸彩券。為方便市民在2月12日當晚也參與踩街的盛會，市公所訂2月8日下午3時起，在彰化藝術館發放2000個造型獨特的「彰化300意象虎年小提燈」，歡迎民眾前往索取。

配合踩街活動，市公所大門口自當日下午5時15分開始，民眾凡是在公所的「百年大計‧彰化新生」FB首頁按讚，並在活動頁面留言處上傳當日現場踩街活動照片，另tag#2位好友，即可獲贈小禮物1份。

踩街終點站-彰化火車站前廣場，公所特別準備每人一碗圓仔湯，邀請多個團體演出，並有豐富的摸彩獎品，包括55吋液晶電視、洗衣機、冰箱等獎項。相關資訊可洽詢彰化市公所電話：（04）7222141分機1715、1714。

由於目前疫情有升溫趨勢，市公所表示，元宵節前後活動有關系列活動，會配合中央疫情指揮中心的防疫指示進行滾動式檢討，不排除臨時喊停可能。至於這段期間自彰化火車站起布置市內的「亮點（點亮）彰化城」花燈展仍會點燈。

「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，當天下午並準備2千個「彰化300意象虎年小提燈」送給民眾。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，當天下午並準備2千個「彰化300意象虎年小提燈」送給民眾。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，並有精彩的表演活動。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，並有精彩的表演活動。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，市長林世賢並踩人力三輪車宣傳。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，市長林世賢並踩人力三輪車宣傳。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，並有精彩的表演活動。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，角逐5萬元最高的競賽獎金，並有精彩的表演活動。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，市長林世賢並踩人力三輪車宣傳。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，市長林世賢並踩人力三輪車宣傳。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，市長林世賢並踩人力三輪車宣傳。記者劉明岩／攝影
「彰化300 古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，訂2月12日晚間6時登場，共有63隊團體報名參加，市長林世賢並踩人力三輪車宣傳。記者劉明岩／攝影

彰化 火車站 疫情

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