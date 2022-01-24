丹大林道開放二輪車通行 直達七彩湖外3公里處

南投林管處所轄丹大林班道路今天起開放二輪車輛、執行業務汽車通行，民眾可騎機車直達七彩湖外3公里處，大幅省下2天步行路程，提醒仍要申請入山證，主線10公里處後路況差。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，經營振昌木業公司的孫海1958年向林務局標得丹大林區5000公頃的伐木權，並以半年時間開闢丹大林道，從濁水溪畔直通海拔2980公尺的七彩湖，全長68公里，號稱台灣最長林道，雖然是深入丹大地區重要通道，但爭議性也很高。

資料指出，丹大林道早期除違反造林規定的濫墾、盜木者順林道長驅直入等問題，也因林道直通美麗的七彩湖，一度成為四輪驅動車朝聖地，車隊冒險活動盛行，嚴重影響周遭丹大溪、卡社溪生態環境，直到2004年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，才遏止車輛進入。

除公務需求，丹大林道多年來只有原住民可騎機車進入，若從孫海橋步行到七彩湖，單程56公里路途來回約需4天、5天，也因此衍生出當地居民騎機車收費新台幣萬元載客前往七彩湖的登山商機，引發部分山友不滿向林務局檢舉、投書。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處公告，自1月24日起，允許機車、自行車等二輪車輛通行，及林務及台電人員持識別證、公務機關委託承包廠商因業務需要、原住民團體申請尋根活動、救災任務或司法勤務等執行山區或相關業務者，可駕駛汽車通行。

南投林管處表示，可通行時間為每天上午8時至中午12時、下午1時至下午5時，可通行終點為丹大事業區第8林班支線16.5公里處，這條林班道路地質脆弱易坍方，需做好自身風險評估，避免意外發生，若遇颱風、豪雨、土石崩落、路基損毀等，將限制人車進出。

南投林管處丹大工作站主任孫宗志接受中央社記者訪問表示，第8林班支線16.5公里處距離七彩湖只剩約3公里路程，為避免影響七彩湖環境，不讓車輛靠近湖邊，民眾停車後，輕裝步行只需40分鐘即可抵達湖邊，未來研擬在行車終點設置阻絕汽機車設施。

孫宗志表示，雖然丹大林班道路允許通行近七彩湖，但主線指標約10公里處之後路況非常不佳，林管處持續整修中；另外，台電利用乾季在孫海橋頭搭建鋼鐵便橋以利執行線路歲修工作，汛期來臨前仍會按往常拆除，並不會配合丹大林道開放而改為常設橋梁。

七彩湖海拔2980公尺，為台灣中央山脈中段主脊東側的一座湖泊，位於六順山北方3公里處，即南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處。湖水清澈如鏡，水深10公尺，早年常見成群的山鹿出沒湖畔，舊稱「鹿池」，是具挑戰性的登山路線之一。