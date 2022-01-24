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念陌生人車禍中相救 台語歌壇美魔女義賣家扶燈籠傳大愛

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
台語歌壇「美魔女」楊惠絜（右)今天帶著選秀小歌手童星楊博智（左 )等人在清水岩一起為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。記者林宛諭／攝影
台語歌壇「美魔女」楊惠絜（右)今天帶著選秀小歌手童星楊博智（左 )等人在清水岩一起為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉清水岩寺幫助家扶義賣燈籠，8年所得近30萬，今年春節初一到十五繼續幫忙家扶中心義賣燈籠，今天台語歌壇「美魔女」楊惠絜拋磚引玉預購500個燈籠，楊惠絜說，去年發片前她發生車禍，一位陌生民眾把她從車內救出來，讓她永生難忘，她也希望自己能力所及也能幫助他人，所以預購燈籠，盼大家共襄盛舉，幫助家扶兒。

楊惠絜是音樂系本科主修鋼琴、琵琶，原本教鋼琴，也是中部知名歌唱老師，她指導小歌手楊博智等人在電視選秀節目脫穎而出，今天帶著選秀小歌手童星楊博智、楊子儀、林宇甄、林宇呈在清水岩一起為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。

今年首度發片的楊惠絜去年曾經歷一場車禍，因腦震盪住院20多天，她說，當時她受困車中，是一名路過的陌生人將她抱出車子，至今她也不知這位好心人是誰，她經常想找這位恩人，當面謝他，不過也想既然受人恩惠，就把這份善心再傳達出去，有機會就多幫助身邊需要幫助的人。

大村媳婦楊惠絜經常到清水岩寺拜菩蕯，車禍後也曾到清水岩寺拜拜，此次以認購家扶中心的500個燈籠還願，希望拋磚引玉能有更多企業團體認購燈籠。

彰化家扶主任王震光說，彰化家扶中心每年於農曆年前後都會義賣古早燈籠，為家扶兒籌措助學費用，不過這兩年在疫情影響下，部分觀光景點因防疫考量，也暫停開放設攤，讓家扶的義賣收入也減少。

彰化社頭清水岩寺總幹事陳慶福說，清水岩寺每年2、3月農曆年期間都會舉辦珍貴茶花展，春節會吸引許多民眾來賞花、禮佛、點燈求平安，為了幫助家扶中心，寺方從2014年起就由寺方的志工幫忙在春節期間幫家扶中心顧攤義賣燈籠，也能節省家扶人力，8年來幫助家扶義賣燈籠金額已近30萬元。

王震光說，感謝各界幫助家扶兒的善心，民眾可以認購燈籠，也可支持家扶基金會數位捐款助貧童，一起投資家扶兒，共創無窮世代。

台語歌壇「美魔女」楊惠絜（前右三)今天帶著選秀小歌手童星楊博智等人在清水岩一起為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。記者林宛諭／攝影
台語歌壇「美魔女」楊惠絜（前右三)今天帶著選秀小歌手童星楊博智等人在清水岩一起為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。記者林宛諭／攝影

義賣 家扶中心 彰化

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