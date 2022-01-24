念陌生人車禍中相救 台語歌壇美魔女義賣家扶燈籠傳大愛

彰化縣社頭鄉清水岩寺幫助家扶義賣燈籠，8年所得近30萬，今年春節初一到十五繼續幫忙家扶中心義賣燈籠，今天台語歌壇「美魔女」楊惠絜拋磚引玉預購500個燈籠，楊惠絜說，去年發片前她發生車禍，一位陌生民眾把她從車內救出來，讓她永生難忘，她也希望自己能力所及也能幫助他人，所以預購燈籠，盼大家共襄盛舉，幫助家扶兒。

楊惠絜是音樂系本科主修鋼琴、琵琶，原本教鋼琴，也是中部知名歌唱老師，她指導小歌手楊博智等人在電視選秀節目脫穎而出，今天帶著選秀小歌手童星楊博智、楊子儀、林宇甄、林宇呈在清水岩一起為彰化家扶中心宣傳義賣燈籠。

今年首度發片的楊惠絜去年曾經歷一場車禍，因腦震盪住院20多天，她說，當時她受困車中，是一名路過的陌生人將她抱出車子，至今她也不知這位好心人是誰，她經常想找這位恩人，當面謝他，不過也想既然受人恩惠，就把這份善心再傳達出去，有機會就多幫助身邊需要幫助的人。

大村媳婦楊惠絜經常到清水岩寺拜菩蕯，車禍後也曾到清水岩寺拜拜，此次以認購家扶中心的500個燈籠還願，希望拋磚引玉能有更多企業團體認購燈籠。

彰化家扶主任王震光說，彰化家扶中心每年於農曆年前後都會義賣古早燈籠，為家扶兒籌措助學費用，不過這兩年在疫情影響下，部分觀光景點因防疫考量，也暫停開放設攤，讓家扶的義賣收入也減少。

彰化社頭清水岩寺總幹事陳慶福說，清水岩寺每年2、3月農曆年期間都會舉辦珍貴茶花展，春節會吸引許多民眾來賞花、禮佛、點燈求平安，為了幫助家扶中心，寺方從2014年起就由寺方的志工幫忙在春節期間幫家扶中心顧攤義賣燈籠，也能節省家扶人力，8年來幫助家扶義賣燈籠金額已近30萬元。