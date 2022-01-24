獨老2年收12條被毯 上百社團各自行善 彰縣整合免不均

每到歲末年終，貧困家庭和民眾收到公益慈善社團贈送物資，有些多得可以吃到土地公頭牙（農曆2月初二）還有剩，有的收到物資寥寥無幾，相差懸殊。彰化縣政府清查登記有案公益慈善社團約253個，以八個警察分局轄區為一生活區展開整合，希望做到物資分配較平均。

無論冬令救濟或冬令關懷，貧困家庭和民眾每到農曆春節前總會收到不少民生用品和食物，曾發生某鄉公所民政課長說天氣寒冷，到鄉公所洽公的獨居低收入戶表示可以「捐」毛毯給課長禦寒的真實笑話，因為兩年內收到12條棉被和毛毯，獨老說他蓋不完。

縣政府派員訪視低收入戶和中低收入戶，發現有些貧困家庭和民眾的春節物資堆積如山，加上食物銀行每周定期發送生鮮蔬果，春節物資足夠3口至4口之家吃到農曆2月以後，有的貧困家庭不在政府列冊補助範圍，收到的食物和民生用品數量不多，新春連假期間就吃光。

縣政府社會處全力整合民間的愛心捐款和物資，以免「有的吃到撐，有的吃不夠」，今年整合50多個公司企業和慈善社團，捐贈239萬元以上的現金和物資，未來將繼續以八大分區為單位，整合每一生活圈的公益慈善社團和善心公司企業，平均分配物資。

彰化縣溪湖鎮、溪州鄉等鄉鎮公所整合公益慈善社團，在同一天發放物資，一方面避免弱勢民眾往來奔波，另一方面事先了解公益慈善團體要發放的物資內容，如有重複過量情形，建議公益慈善團體改送別種物資。

彰化家扶中心社工人員表示，社會充滿愛心，弱勢家庭和民眾春節前至少收到3個慈善機構社團贈送物資，有的收到更多，食品吃一個月不成問題，問題是食品往往同一類，如果有公司社團送冷凍煎餃、小籠包，都大受歡迎。

主任王震光說，弱勢家庭「收到通知就去領」，幾乎不透露收到多少公益慈善社團捐贈物資，收到的大宗物資以白米、沙拉油、醬油、泡麵為主，可以吃很久，尤其國人有送白米賑災的傳統，白米堆滿彰化家扶的倉庫，案家家裡白米也很多，社工員分送到腿軟，因此建議改送實用性物資。

今年彰化家扶收到兩家金融機構要捐白米，在家扶建議之下改捐實用物資，例如捐贈過年大掃除的清潔用品和用具，成人孩子都用得上的沐浴乳、洗髮精和牙膏、牙刷，受扶助家庭收到反而更高興。