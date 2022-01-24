丹大林道開放機車通行引居民不滿 林管處續溝通

丹大「林班道路」今天起允許二輪車輛、執行業務汽車通行，居民不滿林道開放措施，今天前往南投林管處丹大工作站抗議，工作站人員收下陳情書，持續與部落族人溝通討論。

丹大林班道路是通往七彩湖、信義鄉丹大地區重要通道，行政院農業委員會林務局南投林區管理處公告自民國111年1月24日起，允許機車及自行車、執行山區或相關業務駕駛汽車進入通行，可通行終點為丹大事業區第8林班支線16.5公里處，但應接受執勤人員檢查。

知情人士透露，這項好消息讓許多越野機車、單車騎士非常興奮，不過由於丹大林班道路先前有原住民收費騎機車載客通行，讓當地居民不滿這項林道開放政策；部分居民也認為未與當地原住民取得共識，因此今天前往南投林管處丹大工作站「嚴正表達抗議訴求」。

「丹大機車連盟－小幸團隊」透過臉書（Facebook）表示，國家在沒有和原住民族充分對話下，推動山林開放，鬆綁全台81條林道，首當其衝是原住民族傳統領域，在未經與當地原住民討論取得共識，就直接公布開放二輪車輛進入丹大林道，這裡可是布農族傳統領域。

機車連盟指出，詢問南投林管處為何開放非原住民二輪車上山，得到回應為：「丹大林道是通往七彩湖主要路徑，因二分所至七彩湖尚有50公里路程，許多民眾希望比照林務局81條林道予以開放，另部分原住民以尋根名義行載客行為，引發部分山友不滿檢舉或投書。」

這篇文章被轉貼到登山社團，有山友認為，丹大林道開放全民通行，「跳出來」是幾年前到今年還賺錢的既得利益者，「沒有找交通部罰爆這些政治正確白牌野雞車就已經很尊重了，為賺錢什麼鬼話都敢扯」；另有山友說，「傳統領域大旗拿出來了」、「只有聯想到錢」、「不知道在擋什麼，要通吃也不用這麼難看」。

對此，南投林區管理處今天發布訊息表示，丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但因非法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非林務局維護管轄的「林道」，但屬於南投林管處管理的「林班道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或總量管制。

南投林管處指出，有鑑於近年山林開放及國旅熱潮帶來的遊客量可能衝擊丹大、七彩湖環境，林務局、南投林管處3年多前即開始與當地部落協商，盼能以尊重傳統領域精神為前提，共同劃設野生動物保護區，以取得總量管制與分區、分級管理法源，但始終未獲共識。

林管處表示，保護區劃設未能見曙光，但林管處面對外界要求依法開放相關申訴越來越多，雖擔憂環境承載量，仍須依法行事開放車輛進入，但因目前路況不佳、部分路幅狹窄，考量安全，僅開放二輪車行駛丹大林道，也請民眾落實無痕山林、充分自律、留意安全。

林管處指出，仍希望與在地族人達成共識，創造丹大山域管理法源，遵循資源永續利用精神進行分區、分級管理，儘速完成保護區劃設，妥善管理丹大山域，創造永續、低度干擾生態旅遊良好環境。