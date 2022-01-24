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為道路動工、公園啟用 台中市長盧秀燕連跑龍井兩地點

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市「竹坑南寮步道」新闢的鯉魚山公園啟用，公園內規劃「海洋主題」兒童遊戲區，設置共融式遊具，讓孩童平等參與遊戲場的機會。圖／台中市政府提供
台中市「竹坑南寮步道」新闢的鯉魚山公園啟用，公園內規劃「海洋主題」兒童遊戲區，設置共融式遊具，讓孩童平等參與遊戲場的機會。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕上午連跑龍井區兩個地點，先為攸關龍津國小師生和居民行的安全的「龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程」動工，把原僅4.5公尺路面拓寬至8公尺，接著又前往「竹坑南寮步道」參加新闢的鯉魚山公園啟用，感謝在台電挹助經費以及市府自籌下，讓龍井又多了一處民眾的休閒去處。

對於龍津國小旁新闢道路，盧秀燕說，「這是為教育所做的工程」，它位在中央路一段至龍津國小西側，是龍津國小師生及地方居民出入要道，但道路街口過於狹窄，屬於危險的瓶頸路口，市府為此向中央爭取經費補助，啟動道路新建工程。

她說，工程土地徵收實屬不易，從前市長林佳龍開始進行，也感謝內政部營建署中區工程處中央經費補助；工程在農曆年前開工，獻給龍井區當新年禮物，讓居民出入家園更放心。道路長約280公尺、寬8公尺，工程總經費8100萬元，其中工程費約1300萬元、用地費約6800萬元，1027萬元由營建署補助。

另外，龍井區的竹坑南寮步道近年遊客倍增，每到假日吸引許多親子前往，是頗具盛名的休憩景點，但它的C步道旁國有地閒置，雜草叢生。為提升步道環境品質，龍井公所積極爭取步道旁國有地撥用、活化，把荒地打造成公園。

盧秀燕說，公園面積2500平方公尺、工程總經費1100萬元，其中台灣電力公司挹助經費750萬元，市府建設局及龍井區公所自籌350萬元，非常感謝台灣電力公司及地方民代的爭取與議會對預算的支持，公園改善居民的生活環境，打造更優質活動場域。

她說，公園內規劃「海洋主題」兒童遊戲區，設置共融式遊具，讓孩童平等參與遊戲場的機會，還有老少咸宜的體健設施及聚會遊憩的廣場區，提供遊客登山健行後絕佳的休憩處所。

台中市龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程完工後，可把原僅4.5公尺路面拓寬至8公尺，改善進出交通。圖／台中市政府提供
台中市龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程完工後，可把原僅4.5公尺路面拓寬至8公尺，改善進出交通。圖／台中市政府提供
台中市「竹坑南寮步道」新闢的鯉魚山公園啟用，市長盧秀燕說明公園的各項設施和興建始末。圖／台中市政府提供
台中市「竹坑南寮步道」新闢的鯉魚山公園啟用，市長盧秀燕說明公園的各項設施和興建始末。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程動工。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程動工。圖／台中市政府提供

盧秀燕 國有地 親子

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