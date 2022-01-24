中央沒喊停！南投燈會照辦 設3大關卡加強防疫

2022南投燈會29日點燈開幕，隨國內疫況擴大，縣府今宣布「不停辦」，但加強防疫作為，除設置5處防疫管制站，攤商區、會展中心更實施雙重實聯制，必要時將進階管制，限定進場人數，採時段預約登記，出示報名QRcode才能入場。

南投燈會是縣內春節期間指標性活動，更因「重慶銅梁火龍」表演曾狂吸500萬人次賞燈，在中部地區打響名氣，但前年受疫情影響，停邀對岸團體演出，去年則因燈會前爆發桃園醫院染疫，延後點燈且縮短展期，人潮銳減，僅剩百萬人次。

而去年下半年疫況穩定，縣府加強力道規劃辦理「2022南投燈會」，活動長達23天，盼振興疫後經濟，預計29日點燈開幕，未料，如今又碰上新型變種病毒攪局，國內疫況持續擴大，但縣府考量地方商機，今決定「不停辦」，但強化防疫。

縣府指出，今年的南投燈會規畫有16個燈區，且有水陸空展演，考量該場域主要是戶外場所，且中央目前並未禁止舉行相關活動，現階段仍照常辦理，並於29日點燈，但加強實聯制、定期環境消毒、禁試吃及邊走邊吃等防疫管制作為。

觀光處表示，今年燈會配置5處防疫管制站，第1關就是進場須實聯制、戴口罩，全區禁止試吃及邊走邊吃；針對攤商區及會展中心展售區可能設有飲食專區因此為重點管制區，並加強第2道把關，進入須再1次實聯制，雙重掌握人流。